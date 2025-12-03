به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری، قاسم ابوطالبی، در هفدهمین جلسه شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری، اظهار داشت: به اندازه کافی در خصوص مسائل پرستاری هشدار داده‌ایم و گفته‌ایم که شرایط پرستاری بحرانی است و ادامه این روند به فروپاشی سیستم بهداشتی و درمانی کشور ختم می‌شود.

وی گفت: در شرایط حساسی به سر می‌بریم. فصل تصویب لایحه بودجه سال آینده است و باید تلاش کنیم و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده نمائیم تا دولت و مجلس را مجاب کنیم برای حل مسائل و مشکلات جامعه پرستاری اعتبارات لازم را تأمین کنند.

ابوطالبی ادامه داد: پرستاران به وضعیت موجود معترض هستند. بخش اصلی اعتراضات جامعه پرستاری مربوط به مطالبات انباشته از سالیان قبل است و بخش دیگر اعتراض‌ها مربوط به به معوقات و ناتوانی دانشگاه‌ها در پرداخت معوقات است.

وی گفت: وضعیت پرستاری کشور خوب نیست. نسبت پرستار به تخت در برخی استان‌ها در شرایط بحرانی است و به علت معوقات فراوان و نبود انگیزه شغلی و ترک خدمت و عدم استقبال از استخدام روند خدمت رسانی به مردم با اختلال مواجه شده است.

ابوطالبی افزود: در بعضی از استان‌ها مانند خوزستان نسبت پرستار به تخت بسیار نامناسب و به دور از استاندارد و در حد ۰.۴ است و این وضعیت اصلاً قابل قبول نیست. با توجه به تعداد پذیرش دانشجوی پرستاری که در دانشکده‌های پرستاری استان خوزستان، انتظار می‌رود که استان خوزستان مشکلی در تأمین نیرو نداشته باشد اما آن قدر در برقراری انگیزش و نگهداشت نیرو مشکل وجود دارد که نیروها به‌راحتی از سیستم خارج می‌شوند.

وی ادامه داد: بر اساس آماری که داریم در سال گذشته در تهران ۸۰۰ نیروی پرستاری به علت نارضایتی از شرایط شغلی و مشکل در معیشت خود استعفا دادند و از سیستم درمانی خارج شدند. این آمارها زنگ هشدار برای نظام سلامت کشور و مسئولان است و به نفع مردم نیست. انتظار می‌رود که مسائل و مشکلات پرستاران مورد توجه قرار گیرد. چیزی که از مسئولان می‌خواهیم عمل به قول‌هایی است که پیش از این داده‌اند.