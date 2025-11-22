به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پتروشیمی جم، مدیرعامل پتروشیمی جم از موفقیت این شرکت در اجرای یک پروژه ارزشمند در تقویت توان داخلی کشور در حوزه خالصسازی هیدروژن و توسعه فناوریهای پیشرفته صنعت پتروشیمی خبر داد و گفت: با همکاری دانشگاه خلیج فارس بومیسازی شبیهساز تخصصی ارزیابی جاذبهای PSA در پتروشیمی جم محقق شد.
امیر اکبری مدیرعامل پتروشیمی جم با اشاره چالشهای حوزه پتروشیمیها و توان مهندسان ایرانی در حل آن گفت: شرکت پتروشیمی جم با اتکا به توانمندیهای علمی و مهندسی نیروهای متخصص خود و در چارچوب همکاریهای پژوهشی با دانشگاه خلیج فارس بوشهر، موفق به توسعه و بومیسازی شبیهساز تخصصی ارزیابی عملکرد جاذبهای واحد PSA (فرآیند صنعتی خالصسازی و جداسازی گازها) شد.
نقش هیدروژن در فرایندهای پتروشیمی
وی با اشاره به نقش هیدروژن در فرایندهای پتروشیمی و لزوم خالص سازی آن تصریح کرد: عملکرد جاذبهای PSA با گذر زمان دچار افت میشود و انتخاب جاذب مناسب یکی از مهمترین تصمیمهای فنی و اقتصادی واحدهای خالصسازی گاز است. تا پیش از این، صنعت ایران به شبیهسازهای خارجی یا اطلاعات لایسنسورها وابسته بود و امکان ارزیابی واقعی جاذبهای مختلف را نداشت.
امکان شبیهسازی PSA برای اولین بار در ایران
مدیرعامل پتروشیمی جم با بیان اینکه این دستاورد برای نخستینبار در کشور، امکان مدلسازی، تحلیل و مقایسه عملکرد جاذبهای پیشنهادی تأمینکنندگان مختلف را تحت شرایط واقعی عملیاتی و متناسب با چیدمان بسترهای جذب فراهم میسازد، گفت: این شبیهساز به مهندسان اجازه میدهد قبل از نصب جاذب در واحد واقعی، عملکرد آن را در شرایط واقعی فرایندی پیشبینی کنند.
اکبری ادامه داد: این شبیهساز اختصاصی، نتیجه مطالعات گسترده در زمینه شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر افت عملکرد بسترهای جذب در واحد خالصسازی هیدروژن است و در کنار اجرای مجموعهای از تستهای Characterization روی جاذبها، پایهای مطمئن برای تدوین دانش فنی بومی ارزیابی فنی جاذبها پیش از بهرهبرداری واقعی در تجهیزات PSA به شمار میرود. این رویکرد امکان بررسی فنی جاذبهای جدید معرفیشده از سوی لایسنسورها یا سنجش قابلیت جایگزینی آنها با محصولات سایر تولیدکنندگان را در شرایطی ایمن و کمهزینه فراهم کرده است.
مرجعی عملیاتی برای ارتقای راندمان واحد PSA
وی افزود: در جریان انجام این پروژه، چندین کارگاه تخصصی علمی برگزار و دستورالعملهای کاربردی در حوزههایی نظیر روشهای احیا و بهبود عملکرد بسترها، تحلیل دقیق خواص جاذبها و ارزیابی تأثیر چیدمان بستر بر فرآیند جذب و دفع تهیه و ارائه شد. این مجموعه دانش، به عنوان مرجعی عملیاتی برای ارتقای راندمان واحد PSA مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
تداوم این موفقیت در قالب مقاله علمی
مدیرعامل پتروشیمی جم ادامه داد: همچنین حاصل دستاوردهای علمی این پروژه در یکی از معتبرترین ژورنالهای بینالمللی در حال چاپ میباشد که پس از نهایی شدن، جزئیات آن از طریق پایگاه اطلاعرسانی شرکت منتشر خواهد شد.
اکبری در پایان تاکید کرد: تحقق این موفقیت مرهون حمایتهای هیئت مدیره و مدیریت محترم ارشد شرکت پتروشیمی جم و تلاش یکپارچه تیمی از پژوهشگران و متخصصان واحدهای پژوهش و فناوری، مهندسی فرایند، بهرهبرداری و با بهرهگیری از ظرفیت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر است. این پروژه گامی ارزشمند در تقویت توان داخلی کشور در حوزه خالصسازی هیدروژن و توسعه فناوریهای پیشرفته صنعت پتروشیمی به شمار میرود.
نظر شما