مسئول بسیج ادارات استان بوشهر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای اداری استان بوشهر که بعد از ظهر شنبه با حضور کاظمی وزیر آموزش و پرورش، زارع استاندار، اعضای شورای تأمین و سایر مسئولان استانی برگزار شد، سرهنگ محمد رضایی از چهره‌های شاخص سیاسی استان به عنوان مسئول بسیج ادارات استان بوشهر توسط سردار خرمدل فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر معرفی شد.

سردار حمید خرمدل در بخشی از سخنان خود در نشست شورای اداری استان بوشهر با تشکر از فعالیت‌های سرهنگ اسکندری که پیش از این، مسئولیت بسیج ادارات را برعهده داشته و اکنون به عنوان فرمانده سپاه گناوه معرفی شده، سرهنگ رضایی را به عنوان مسئول بسیج ادارات استان بوشهر معرفی کرد.

سرهنگ محمد رضایی سوابقی چون معاون سیاسی سپاه استان بوشهر، فرماندار شهرستان سپیدان و مدیرکل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس را در دولت گذشته برعهده داشته است.