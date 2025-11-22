به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پورسلیمی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به افزایش خریدهای آنلاین در روزهای منتهی به حراجهای بزرگ جهانی اظهار کرد: هر سال در این ایام، افراد سودجو با ایجاد صفحات جعلی و تبلیغات وسوسهانگیز اقدام به فریب کاربران کرده و اطلاعات بانکی آنان را سرقت میکنند؛ در بسیاری از موارد نیز کالا هرگز ارسال نمیشود یا اجناس تقلبی جایگزین کالای اصلی میشود.
وی تصریح کرد: مطابق بررسیهای صورتگرفته، بیشتر کلاهبرداریها از طریق وبسایتها و فروشگاههایی انجام میشود که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی (این ماد) هستند. از دیدگاه قضائی، این سایتها معتبر محسوب نمیشوند و هرگونه تراکنش مالی با آنها خطر تضییع حقوق مصرفکنندگان را در پی دارد.
پورسلیمی با اشاره به روشهای رایج مجرمان فضای مجازی گفت: ارسال لینکهای فیشینگ با عنوان تخفیف ویژه، فروش کالاهای جعلی به جای محصولات برند و دریافت وجه بدون تحویل کالا، از شیوههای متداول کلاهبرداری در ایام حراجهای بزرگ پایان سال است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان توصیه کرد: «پیش از هر خرید آنلاین، آدرس سایت را دقیق بررسی کرده و از کلیک روی لینکهای ناشناخته خودداری کنید. تنها از درگاههای امن بانکی با نشان https استفاده کنید و برای افزایش امنیت، از کارت بانکی مخصوص خرید اینترنتی با موجودی محدود بهره بگیرید.
وی افزود: در صورت مواجهه با صفحات مشکوک یا پرداخت وجه بدون دریافت کالا، شهروندان میتوانند از طریق سامانه پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir، شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سامانه سجام به آدرس www.sajam.scpd.ir گزارش دهند تا اقدام قضائی فوری انجام شود.
پورسلیمی تأکید کرد: اطلاعرسانی و افزایش آگاهی عمومی بهترین راه پیشگیری از جرایم سایبری است؛ اعتماد بیمبنا به تبلیغات پرزرقوبرق و تخفیفهای غیرواقعی، میتواند خسارات مالی و حتی سرقت هویت کاربران را در پی داشته باشد.
