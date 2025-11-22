سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: طی تحقیقات گسترده پلیسی و کارهای تخصصی انجام شده مشخص شد متهمان که به عنوان شاگرد در واحدهای صنفی مشغول به فعالیت بودند طی چند نوبت از اعتماد مشتریان سو استفاده و اقدام به کپی کارت‌های بانکی و برداشت از حساب‌های بانکی تعدادی از آنان کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: در این رابطه مأموران ۳ متهم را شناسایی و طی هماهنگی قضائی در یک عملیات پلیسی آنها را دستگیر که در تحقیقات به عمل آمده به کلاهبرداری ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیونی از ۲۰ شهروند به روش کپی کارت‌های بانکی اعتراف کردند.

وی با اشاره به تحویل متهمان به مرجع قضائی به شهروندان توصیه کرد هنگام خرید به هیچ وجه رمز کارت خود را به فروشنده‌ها اعلام نکرده و خودشان رمز را در دستگاه کارت خوان وارد کنند، همچنین رمز کارت بانکی خود را بصورت دوره‌ای عوض کرده تا از عملی شدن اهداف مجرمان سایبری جلوگیری شود.