به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا، در یک برنامه خبری با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کسبوکار بدون مجوز در فضای مجازی فعال هستند؛ گفت: بسیاری از کاربران در زمان خریدهای مناسبتی مانند جمعه سیاه به دلیل عجله و اعتماد به تخفیفهای غیرواقعی، قربانی کلاهبرداری میشوند.
وی با اشاره به موج گسترده تبلیغات در روزهای منتهی به جمعه سیاه افزود: بیش از ۸۰ درصد کلاهبرداریهای فضای مجازی در سکوهایی مانند اینستاگرام، تلگرام و برخی پیامرسانهای داخلی رخ میدهد که تنها حدود ۲۰ درصد این جرایم مربوط به سایتهای رسمی است؛ هرچند حتی برخی سایتهای دارای مجوز نیز گزارش تخلف داشتهاند.
پاشایی حجم عمده این کلاهبرداریها را مربوط به اینستاگرام و تلگرام دانست و تأکید کرد: به کاربران توصیه میشود تنها زمانی پرداخت انجام دهند که کالا را بهصورت کامل رؤیت و از اصالت آن اطمینان حاصل کرده باشند.
