  1. جامعه
  2. انتظامی
۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۶

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا:

۱.۵ میلیون کسب‌وکار بدون‌مجوز در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند

۱.۵ میلیون کسب‌وکار بدون‌مجوز در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند

پلیس فتا با هشدار درباره رشد کلاهبرداری‌های بلک‌فرایدی اعلام کرد: بیش از یک‌ونیم میلیون کسب‌وکار بدون‌مجوز در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، در یک برنامه خبری با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کسب‌وکار بدون مجوز در فضای مجازی فعال هستند؛ گفت: بسیاری از کاربران در زمان خریدهای مناسبتی مانند جمعه سیاه به دلیل عجله و اعتماد به تخفیف‌های غیرواقعی، قربانی کلاهبرداری می‌شوند.

وی با اشاره به موج گسترده تبلیغات در روزهای منتهی به جمعه سیاه افزود: بیش از ۸۰ درصد کلاهبرداری‌های فضای مجازی در سکوهایی مانند اینستاگرام، تلگرام و برخی پیام‌رسان‌های داخلی رخ می‌دهد که تنها حدود ۲۰ درصد این جرایم مربوط به سایت‌های رسمی است؛ هرچند حتی برخی سایت‌های دارای مجوز نیز گزارش تخلف داشته‌اند.

پاشایی حجم عمده این کلاهبرداری‌ها را مربوط به اینستاگرام و تلگرام دانست و تأکید کرد: به کاربران توصیه می‌شود تنها زمانی پرداخت انجام دهند که کالا را به‌صورت کامل رؤیت و از اصالت آن اطمینان حاصل کرده باشند.

کد خبر 6665116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها