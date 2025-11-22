به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، برنامه چهارپایه‌خوانی با عنوان «مادر ادب» در چند مسجد منتخب شهر قم از روز سه‌شنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و طی چند روز در نقاط مختلف شهر ادامه خواهد یافت.

در نخستین روز این ویژه‌برنامه، مسجد امیرالمؤمنین (ع) واقع در خیابان شهید فاطمی (دورشهر) میزبان مراسم است.

روز چهارشنبه پنجم آذر نیز مسجد باب‌الجنه در خیابان انقلاب، محل برگزاری این آئین خواهد بود.

روز پنج‌شنبه ششم آذرماه مسجد جامع خیابان عمار یاسر به عنوان سومین مقصد چهارپایه‌خوانی معرفی شده است و این آئین طبق روال معمول با قرائت مراثی فاطمی و ارائه مطالب مرتبط با سیره حضرت زهرا (س) همراه خواهد بود.

برنامه چهارپایه‌خوانی «مادر ادب» پس از یک روز فاصله، روز شنبه هشتم آذر در مسجد فاطمیه واقع در خیابان ۱۹ دی ادامه می‌یابد.

آخرین مجلس این مجموعه مراسم نیز روز یکشنبه نهم آذرماه در مسجد چهارده‌معصوم (ع) در انتهای خیابان فراشاهی برگزار می‌شود و بدین ترتیب سلسله برنامه‌های ویژه ایام فاطمیه در قالب طرح چهارپایه‌خوانی در قم به پایان خواهد رسید.