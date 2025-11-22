به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، در ادامه گفتگوهای هدفمند دانشگاه جامع علمی کاربردی و فعالان بخش خصوصی و صاحبان صنایع، محمدعلی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از مرکز آموزش علمیکاربردی غرب استیل مهدیشهر سمنان بازدید کرد و با قائممقاممدیرعامل شرکت صنعتی غرب استیل و رئیس و کارکنان این مرکز آموزشی دیدار و گفتگو کرد.
علی اکبری در این نشست، دانشگاه جامع علمیکاربردی را نهادی مهارتمحور دانست و اظهار داشت: اگر بنا بود دانشگاه فقط آموزش تئوری بدهد، کتاب و کلاس مجازی کافی بود؛ دانشگاه باید انسان را آماده کار و زندگی اجتماعی کرده و مراکز آموزش علمی کاربردی بویژه باید مصداق واقعی کارآفرینی باشند. رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور با تأکید بر اینکه کارکرد دانشگاه جامع علمیکاربردی فراتر از آموزش تئوریک است، گفت: مهارت، فعالیت فرهنگی، تجربههای میدانی و ارتباط با صنعت، بخش جداییناپذیر مأموریت ماست. وی ادامه داد: مراکز آموزشی باید ویژگیهای دانشگاه جامع علمیکاربردی را به مصداق تبدیل کنند و از آنجایی که دانش آموختگان ما سرمایه اجتماعی بوده و اعتماد جامعه را بیشتر میکنند میبایست نسبت به معرفی آنها به جامعه متعهدانه وارد عمل شویم.
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور با قدردانی از حمایت هلدینگ غرب استیل از دانشجویان، تأکید کرد: سرمایهگذاری در آموزش سالمترین و اثرگذارترین نوع مسئولیت اجتماعی است و همکاری یک هلدینگ صنعتی خوشنام با دانشگاه، آثار ملی و ماندگار خواهد داشت.
علی اکبری ادامه داد: بسیاری از مجموعههای بزرگ جهانی، فعالیتهای مسئولیت اجتماعی را در کنار فعالیت اقتصادی انجام میدهند و آموزش والاترین شکل مسئولیت اجتماعی است و اینکه یک هلدینگ صنعتی در تربیت نیروی خلاق و کارآفرین کشور سهیم است، اقدامی ارزشمند و ماندگار است.
گفتنی است فعالیت شرکت صنعتی غرب استیل از اوایل دهه ۶۰ آغاز شد و تولید قطعات استیل ظروف و تجارت ورق استیل از سال ۱۳۶۱ شکل گرفت.
ادامه مسیر توسعه نیز از سال ۱۳۷۴ در مهدیشهر دنبال شد و کارخانهها ی جدید در ناحیه صنعتی این شهرستان ایجاد شد. این مجموعه از سال ۱۳۷۸ وارد حوزه تولید قطعات بدنه خودرو شدیم و نخستین همکاری رسمی ما با ایرانخودرو شکل گرفت. از سال ۱۳۷۹ نیز ساخت و نصب ماشینآلات سنگین در سایت فعلی آغاز شد و اکنون بیش از ۹۰ دستگاه پرس از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ تن در کارخانه فعال است.
همچنین مرکز آموزش علمی کاربردی غرب استیل مهدیشهر سمنان در سال ۱۳۸۷ تأسیس شده این مرکز دارای ۳۳۰ نفر دانشجو میباشد که از این تعداد ۱۵۸ نفر در مقطع کاردانی در رشتههای مدیریت کسب و کار، حسابداری بهای تمام شده، ایمنی کار و حفاظت فنی، تعمیرات ماشین آلات صنعتی و برق صنعتی و ۱۷۲ نفر در مقطع کارشناسی در رشتههای مدیریت کسب و کار، حسابداری بهای تمام شده، ایمنی، سلامت و محیط زیست، فناوری اطلاعات و تأسیسات حرارتی و برودتی مشغول به تحصیل هستند. از ابتدای تأسیس تاکنون، دو هزار و ۲۰۰ نفر از این مرکز آموزشی فارغ التحصیل شدهاند.
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