به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شربتدار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در شهرداری مهدیشهر با اشاره به نقش بنیادین نظارت در تحقق اهداف مدیریت شهری، تصریح کرد: پایش دقیق روند اجرای پروژه‌ها و کیفیت خدمات‌رسانی، بخشی از فرآیند اجرایی شهرداری است که با اراده‌ای مستمر و رویکردی ساختاری دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت پویایی مستمر در تمامی بخش‌های شهرداری، تصریح کرد: هیچ‌یک از واحدهای مجموعه شهرداری نباید در وضعیت رکود یا کندی عملکرد باقی بماند.

شهردار مهدیشهر از مدیران حوزه‌های تخصصی از جمله عمران، مالی، اداری، خدمات شهری، روابط عمومی، حقوقی و شهرسازی خواست تا با اتخاذ رویکردی مسئله‌محور و با شناسایی دقیق گلوگاه‌های اجرایی، اقدامات مؤثر و هدفمند را در دستور کار قرار دهند و در مسیر تسریع پروژه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات شهری گام‌های عملی بردارند.

شربتدار با تأکید بر اینکه نظم در اجرا، شفافیت در تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی در عملکرد سه اصل بنیادین مدیریت شهری است، تصریح کرد: انتظار می‌رود تمامی نیروها در سطوح مختلف، با درک حساسیت شرایط و مسئولیت‌پذیری مضاعف، در تحقق اهداف توسعه‌ای شهر مشارکت فعال داشته باشند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه حفظ کرامت انسانی نیروهای شهرداری همواره از خطوط قرمز شخصی و مدیریتی او بوده، بر ضرورت ایجاد فضای سالم اداری، تقویت احترام متقابل در محیط کار و مقابله قاطع با هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای یا حاشیه‌ساز تأکید کرد.

شهردار مهدیشهر اعتماد عمومی را سرمایه‌ای بی‌بدیل دانست که با هیچ مصلحتی قابل معامله نیست و تصریح کرد: سلامت سیستم اداری، خط قرمز مدیریت شهری است و در این مسیر، هیچ‌گونه مماشاتی پذیرفته نخواهد شد.

وی با اشاره به نقش نظارت میدانی و ارتباط مستقیم با بدنه اجرایی، از مدیران خواست تا با حضور مستمر در صحنه، ضمن پایش مستمر پروژه‌ها، زمینه‌ساز ارتقای رضایتمندی شهروندان و تحقق اهداف توسعه‌محور شهرداری باشند.