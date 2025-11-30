  1. استانها
  2. سمنان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

پایش مستمر پروژه‌های عمرانی در مهدیشهر

پایش مستمر پروژه‌های عمرانی در مهدیشهر

مهدیشهر- شهردار مهدیشهر از پایش مستمر پروژه‌های عمرانی در این شهر به عنوان یک اولویت یاد کرد و گفت: پایش دقیق روند اجرای پروژه‌ها و کیفیت خدمات‌رسانی، بخشی از فرآیند اجرایی شهرداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شربتدار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در شهرداری مهدیشهر با اشاره به نقش بنیادین نظارت در تحقق اهداف مدیریت شهری، تصریح کرد: پایش دقیق روند اجرای پروژه‌ها و کیفیت خدمات‌رسانی، بخشی از فرآیند اجرایی شهرداری است که با اراده‌ای مستمر و رویکردی ساختاری دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت پویایی مستمر در تمامی بخش‌های شهرداری، تصریح کرد: هیچ‌یک از واحدهای مجموعه شهرداری نباید در وضعیت رکود یا کندی عملکرد باقی بماند.

شهردار مهدیشهر از مدیران حوزه‌های تخصصی از جمله عمران، مالی، اداری، خدمات شهری، روابط عمومی، حقوقی و شهرسازی خواست تا با اتخاذ رویکردی مسئله‌محور و با شناسایی دقیق گلوگاه‌های اجرایی، اقدامات مؤثر و هدفمند را در دستور کار قرار دهند و در مسیر تسریع پروژه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات شهری گام‌های عملی بردارند.

شربتدار با تأکید بر اینکه نظم در اجرا، شفافیت در تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی در عملکرد سه اصل بنیادین مدیریت شهری است، تصریح کرد: انتظار می‌رود تمامی نیروها در سطوح مختلف، با درک حساسیت شرایط و مسئولیت‌پذیری مضاعف، در تحقق اهداف توسعه‌ای شهر مشارکت فعال داشته باشند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه حفظ کرامت انسانی نیروهای شهرداری همواره از خطوط قرمز شخصی و مدیریتی او بوده، بر ضرورت ایجاد فضای سالم اداری، تقویت احترام متقابل در محیط کار و مقابله قاطع با هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای یا حاشیه‌ساز تأکید کرد.

شهردار مهدیشهر اعتماد عمومی را سرمایه‌ای بی‌بدیل دانست که با هیچ مصلحتی قابل معامله نیست و تصریح کرد: سلامت سیستم اداری، خط قرمز مدیریت شهری است و در این مسیر، هیچ‌گونه مماشاتی پذیرفته نخواهد شد.

وی با اشاره به نقش نظارت میدانی و ارتباط مستقیم با بدنه اجرایی، از مدیران خواست تا با حضور مستمر در صحنه، ضمن پایش مستمر پروژه‌ها، زمینه‌ساز ارتقای رضایتمندی شهروندان و تحقق اهداف توسعه‌محور شهرداری باشند.

کد خبر 6672837

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها