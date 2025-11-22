نوید زندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی برای روشنایی آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان اظهار کرد: این مهم با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان برای خرید تجهیزات در حال انجام است.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان و قرارگیری در کریدور شمال-جنوب کشور ابراز کرد: تردد خودروهای شخصی، ترانزیتی و مسافری لزوم توجه به این مسیر مهم مواصلاتی را دوچندان کرده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان (سان آرا) تصریح کرد: عملیات روشنایی این مسیر در قالب ۷۰۰ متر کابل کشی هوایی و رفع نواقص ۳۰ پایه چراغ معابر و نصب ۷۰ متر چراغ چشمک زن و همچنین اقداماتی دیگر همچون تعویض چراغ‌های پرمصرف قدیمی و نصب چراغ‌های LED انجام شده است.

وی با بیان اینکه روزانه ۱۲ عملیات برای بهسازی و ایمن سازی آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان (سان آرا) در حال انجام است، گفت: رفع نقاط حادثه خیز، بهسازی آسفالت، نصب و تعمیر تابلوها و غیره از جمله اقداماتی است که هر روز در این مسیر در حال انجام است.

زندی از اجرای طرح "توقف حرکت" در آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح در راستای کاهش تصادفات، پیشگیری از حوادث احتمالی و تجدید قولی رانندگان برای ادامه سفر در مناسبت‌های ملی مذهبی و تعطیلات انجام می‌شود.

وی افزود: در قالب این طرح پذیرایی از رانندگان و مسافران در موکب امیرالمومنین (ع) در عوارضی کاشان و برخی دیگر از نقاط آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان انجام می‌شود.