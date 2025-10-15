زندی: ۲۰ نقطه حادثه خیز آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان اصلاح شد

نوید زندی در گفتگو با خبرنگار مهر از هزینه‌کرد هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی (۱۲۰ میلیارد تومان) این شرکت برای نگهداری، ایمن سازی و بهسازی آزادراه اصفهان نطنز کاشان در نیمه اول امسال خبر داد و اظهار کرد: ۸۰۰ میلیارد ریال از این مبلغ برای بهسازی و روکش آسفالت و ۴۰۰ میلیارد ریال برای نگهداری و راهداری آزادراه هزینه شده است.

وی ابراز کرد: بهسازی و روکش آسفالت به طول حدود ۳۵ کیلومتر در محور کاشان به اصفهان و ۱۵ کیلومتر در محور اصفهان به کاشان انجام شده است.

مدیر عامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان (سان آرا) تصریح کرد: هزینه نگهداری و راهداری نیز شامل هوشمند سازی نظارت و کنترل کاربران، تعمیر و تعویض گاردریل و پایه، ایمن سازی گاردها، نصب سر سپری، نصب چراغ چشمک‌زن و پلیس مجازی، خط کشی، روشنایی، نصب تابلوهای ترافیکی و علائم هشداری، رنگ آمیزی و احداث پارکینگ‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه نظافت جاده و پارکینگ‌ها، جمع آوری تصادفات، پاکسازی تابلوها از وظایف ذاتی شرکت سان‌آرا در نگهداری آزادراه است، افزود: سه ایستگاه امنیت و سلامت در شش ماه نخست امسال در راستای اجرای طرح «توقف حرکت» در نقاط مستعد حادثه با فضای پارکینگ، سکوی نماز و هشت آلاچیق برای رفاه و رضایت هر چه بیشتر کاربران و البته پیشگیری از حوادث احتمالی رانندگی با خواب آلودگی و خستگی احداث شد.

زندی اجرای سیستم نظارت تصویری در عوارضی کاشان، اصفهان و راهدارخانه، ساخت و راه اندازی انبار مرکزی شرکت سان‌آرا را از جمله اقدامات نگهداری راه برشمرد و گفت: نصب بیش از ۳۰۰ عدد تابلو مسیر نما شبرنگ و بال کبوتری، تعمیر ۷۸۵ صفحه و پایه و گاردریل حادثه دیده در ۱۸۲ نقطه از دیگر اقدامات نگهداری آزادراه در نیمه اول سال جاری است.

به گفته وی، اصلاح بیش از ۲۰ نقطه حادثه خیز در مقاطع تلاقی گاردریل و نیوجرسی، جمع آوری ۲ هزار و ۶۰۰ عدد گاردریل در نقاط مرکب با نیوجرسی، احیای ۲۰ کیلومتر خط‌کشی، نصب هشت مورد چراغ پلیس مجازی با هدف افزایش هوشیاری رانندگان از دیگر اقدامات نگهداری راه است.

مدیر عامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان (سان‌آرا) خاطرنشان کرد: تکمیل ساختمان شماره ۲ راهداری در محل عوارضی دوراهی یزد، نصب تابلوها و بنرها با مضمون ایمنی و ترافیکی در طول جاده و ایستگاه‌های عوارضی، رنگ آمیزی جداول عوارضی دوراهی و رنگ آمیزی آلاچیق‌های نصب شده در طول محور، انسداد مسیرهای غیرمجاز، نصب ۲ مورد نمونک (المان) خودروی پلیس برخی دیگر از اقدامات است.

وی همچنین پذیرایی از مسافران در ایام مناسبتی موالید و شهادت ائمه و مناسبات ملی در ایستگاهای سلامت عوارضی کاشان و دوراهی را تاکید کرد و گفت: این پذیرایی در مسجد حضرت زهرا (س) و موکب امیرالمومنین علی (ع) ۲ عوارضی کاشان و دوراهی یزد با هدف اجرای توقف حرکت و جلوگیری از خطرات احتمالی تصادفات با خستگی و خواب آلودگی انجام می‌شود.