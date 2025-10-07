زندی: تصادفات در ۶ ماه امسال در آزادراه کاشان-اصفهان کاهش یافته است

نوید زندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کریدور شمال به جنوب و نقش مهم و حیاتی آن در توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان قسمتی از این کریدور مهم مواصلاتی است که توانسته است نقش مهمی در جابجایی بار و مسافر در سطح کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین خواسته هموطنان عزیز افزایش ضریب ایمنی این محور مواصلاتی مهم بود، ابراز داشت: با اقدامات انجام شده و افزایش ضریب ایمنی آمار تصادفات در شش ماهه نخست امسال در آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان(سان آرا) تصریح کرد: مهمترین اقدامات انجام شده به منظور افزایش ضریب ایمنی این محور مواصلاتی مهم اجرای روکش آسفالت، نصب نیوجرسی، جمع آوری گاردهای ترکیبی، نصب تابلو و علائم هشداردهنده و ایجاد استراحتگاه بوده است.

وی افزود: نصب چراغ پلیس مجازی در نقاط حادثه خیز و پرتصادف، استفاده از تجهیزات کامل ترافیکی، آماده به کار بودن تیم های گشت راهداری و گشت تلفیقی پلیس راه و آزادراه به صورت نامحسوس برای برخورد با تخلفات حادثه ساز در روزهای آخر هفته و پیک ترافیک از جمله اقدامات طرح تابستانه این شرکت بوده است که نقش مهمی در کاهش تصادفات در آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان داشته است.

زندی با اشاره با نظر کارشناسی پلیس راه تاکید کرد: خوشبختانه اقدامات انجام شده مورد تایید پلیس راه قرار گرفته به طوریکه سرگرد علیرضا کریم زاده فرمانده پلیس راه نطنز-بادرود از این اقدامات اعلام رضایت کرده اند و اقدامات شایسته شرکت سان آرا در کاهش تصادفات جاده‌ای ای آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان را به عنوان صدقه جاریه عنوان کرده اند.