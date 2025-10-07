  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۸

زندی: تصادفات در ۶ ماه امسال در آزادراه کاشان-اصفهان کاهش یافته است

زندی: تصادفات در ۶ ماه امسال در آزادراه کاشان-اصفهان کاهش یافته است

کاشان - مدیرعامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان گفت: با افزایش ضریب ایمنی این آزادراه تصادفات در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.

نوید زندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کریدور شمال به جنوب و نقش مهم و حیاتی آن در توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان قسمتی از این کریدور مهم مواصلاتی است که توانسته است نقش مهمی در جابجایی بار و مسافر در سطح کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین خواسته هموطنان عزیز افزایش ضریب ایمنی این محور مواصلاتی مهم بود، ابراز داشت: با اقدامات انجام شده و افزایش ضریب ایمنی آمار تصادفات در شش ماهه نخست امسال در آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان(سان آرا) تصریح کرد: مهمترین اقدامات انجام شده به منظور افزایش ضریب ایمنی این محور مواصلاتی مهم اجرای روکش آسفالت، نصب نیوجرسی، جمع آوری گاردهای ترکیبی، نصب تابلو و علائم هشداردهنده و ایجاد استراحتگاه بوده است.

وی افزود: نصب چراغ پلیس مجازی در نقاط حادثه خیز و پرتصادف، استفاده از تجهیزات کامل ترافیکی، آماده به کار بودن تیم های گشت راهداری و گشت تلفیقی پلیس راه و آزادراه به صورت نامحسوس برای برخورد با تخلفات حادثه ساز در روزهای آخر هفته و پیک ترافیک از جمله اقدامات طرح تابستانه این شرکت بوده است که نقش مهمی در کاهش تصادفات در آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان داشته است.

زندی با اشاره با نظر کارشناسی پلیس راه تاکید کرد: خوشبختانه اقدامات انجام شده مورد تایید پلیس راه قرار گرفته به طوریکه سرگرد علیرضا کریم زاده فرمانده پلیس راه نطنز-بادرود از این اقدامات اعلام رضایت کرده اند و اقدامات شایسته شرکت سان آرا در کاهش تصادفات جاده‌ای ای آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان را به عنوان صدقه جاریه عنوان کرده اند.

