زندی: ۳۰ نفر برای امداد طرح زمستانه آزادراه کاشان اصفهان آماده هستند

نوید زندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درپیش بودن زمستان و لزوم نگهداشت مطلوب آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان اظهار کرد: نیروهای شرکت سان آرا به عنوان شرکت نگهدارنده آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان برای انجام مأموریت‌های زمستانی در حالت آماده باش کامل هستند.

وی با اشاره به اینکه به این منظور اعتباری بالغ بر ۱/۵ میلیارد تومان اختصاص داده شده است، ابراز کرد: این بودجه برای اقداماتی همچون تأمین نمک و شن اختصاص داده شده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان (سان آرا) تصریح کرد: نیروهای این شرکت به همراه شش دستگاه نمک پاش مکانیزه، شش دستگاه برف روب، یک دستگاه جرثقیل با قابلیت نصب یک برف روب روی آن، دو دستگاه تریلی، دو دستگاه کامیونت، یک دستگاه لودر، یک دستگاه گریدر و یک دستگاه بیل بکهو ۲۴ ساعته برای طرح زمستانه در حالت آماده باش هستند.

وی با بیان اینکه ۳۰ نفر از عوامل این شرکت برای اجرای طرح زمستانه شرکت سان آرا در حالت آماده باش هستند، خاطرنشان کرد: هشت دستگاه وانت نیسان در قالب دو گشت شبانه روزی در محدوده اصفهان به نطنز و نطنز به کاشان در سه شیفت کاری به صورت شبانه روزی مشغول خدمت هستند.

زندی با اشاره به دپوی یک هزار تن نمک برای انجام مأموریت‌های طرح زمستانه گفت: این مقدار نمک به منظور بهبود خدمت رسانی شرکت و گستره شبکه راه در ۱۶۳ کیلومتر آزادراه پشتیبانی می‌کند.