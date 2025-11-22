به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۳ خرم‌آباد حین گشت متوجه شنیده‌شدن صدای شلیک چندین گلوله شدند که بلافاصله یک دستگاه خودرو ساینا پلاک مخدوش را مشاهده می‌کنند که با سرعت از محل دور می‌شود.

وی افزود: مأموران بلافاصله به تعقیب خودرو پرداخته و دستور ایست صادر می‌کنند، اما راننده بدون توجه به دستور صادر شده به رانندگی خطرناک خود ادامه می‌دهد، در ادامه مأموران با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح اقدام به شلیک تیر هوایی می‌کنند، در نهایت با ورود تیم‌های پشتیبان و اجرای یک عملیات تعقیب و مراقبت هدفمند، خودرو متوقف و دو سرنشین آن دستگیر می‌شوند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، بیان داشت: در بازرسی از این خودرو یک قبضه سلاح کمری به همراه چهار عدد فشنگ جنگی کشف و این عملیات بدون هرگونه خسارت جانی به پایان رسید.

سرهنگ کیان مهر، تصریح کرد: متهمان همراه خودرو و اقلام کشف شده برای تحقیقات بیشتر به کلانتری منتقل شدند.

وی تأکید کرد: پلیس به‌صورت شبانه‌روزی با رفتارهای مجرمانه، به‌ویژه اقدامات هنجارشکنانه و برهم‌زننده امنیت عمومی، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.