ضبط محموله بزرگ متادون در یک مرکز ترک اعتیاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق ضرونی، سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت در تشریح این خبر بیان داشت: پیرو طرح مبارزه و دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر و معتادان متجاهر، مأموران کلانتری ۱۳۶ فرجام در پی گزارش و رصدهای اطلاعاتی، یک مرکز ترک اعتیاد را که اقدام به توزیع و فروش مواد مخدر می‌کرده شناسایی و برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: مأموران با هماهنگی قضائی محل مورد نظر را مورد بازرسی قرار دادند که مقادیری مواد مخدر شامل ۱۸۰ عدد شربت متادون، ۵۸ عدد آمپول متادون و مقدار پنج هزار ۸۲۳ عدد قرص متادون کشف که به همراه مالک و متصدی فروش به کلانتری انتقال داده شدند.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: متهمان که دارای سابقه مشابه بودند، به جرم خود مبنی بر فروش و نگهداری مواد مخدر در مرکز ترک اعتیاد اعتراف و پس از مستند سازی و صورتجلسه مأموران از اقلام کشف شده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی تحویل داده شدند.

سرهنگ ضرونی به شهروندان توصیه کرد: پلیس همواره برای مبارزه با سوداگران مرگ و کسانی که سلامت شهروندان و جامعه را به خطر می‌اندازند آماده است.