۱۱ کیلو و۶۰۰ گرم تریاک در شهرضا کشف شد

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی، حین کنترل محور مواصلاتی به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی موفق شدند ۱۱ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای داخل خودرو جاساز شده بود را کشف کنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.