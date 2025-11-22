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۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴

کشف ۶.۵ کیلو مواد روان‌گردان شیشه در دستگاه میوه‌خشک‌کن

کشف ۶.۵ کیلو مواد روان‌گردان شیشه در دستگاه میوه‌خشک‌کن

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا از کشف ۶ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد روان‌گردان شیشه که در دستگاه میوه‌خشک‌کن بار یکی از مسافران جاسازی شده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی فر، فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا گفت: کارکنان گیت بازرسی پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)، در حین کنترل و بازرسی بارهای مسافرین به بار همراه یکی از مسافران، در خصوص احتمال حمل مواد مخدر از نوع روان گردان مشکوک شدند.

وی افزود: با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و بررسی تخصصی، مقدار ۶ کیلو و ۵۰۰ گرم پشم شیشه آغشته به مواد روان گردان شیشه، جاسازی شده در داخل دستگاه میوه خشک کن، کشف و ضبط شد و در این خصوص پرونده تکمیل و به مراه متهم تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا ضمن تأکید بر لزوم استمرار برخورد قاطعانه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ در کشور، خاطر نشان کرد: برای تضمین امنیت و آرامش پایدار در جامعه، از عموم شهروندان انتظار می‌رود همکاری مسئولانه با حافظان نظم در پایداری این مهم سهیم باشند و هر گونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس در سراسر کشور اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 6664801

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