به گزارش خبرگزاری مهر، علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اینکه آیا در بورس سهام دارد یا خیر، گفت: در حال حاضر شخصاً سهامی در بورس ندارم. اگر مسئولیت دولتی نداشتم، بدون تردید بورس را یکی از گزینههای اصلی سرمایهگذاری بلندمدت خود انتخاب میکردم.
وی توضیح داد: یکی از مهمترین دلایل این انتخاب آن است که منابع پساندازی باید در بخشی سرمایهگذاری شوند که فعالیت مولد و رشد اقتصادی ایجاد کند و بازار سرمایه چنین بستر و ظرفیتی را فراهم میکند.
مدنیزاده در مصاحبه با سیما گفت: تجربه نشان میدهد که بورس در روندهای بلندمدت از بهترین بازدهیها برخوردار بوده است؛ هرچند ممکن است در دورههای کوتاهمدت با نوسان همراه باشد، اما در نگاه کلی میتواند به نفع سرمایهگذار تمام شود.
