۶۰۰ عنوان برنامه همزمان با هفته بسیج در نکا اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل نادعلی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان نکا با بیان اینکه غیرت، مردانگی، معنویت و شجاعت از شاخصههای انسانی شهدا و برگرفته از مکتب حضرت زهرا (س) است، اظهار داشت: تجربههای هفته دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اثبات کرد که شهدا از این مکتب نورانی درسآموزی کرده و در عمل به آن پایبند بودند.
وی افزود: شهیدان مکتب فاطمی چراغ هدایت همه دورانها هستند و درسآموزی از مکتب حضرت زهرا (س) امروز نیز دارای مؤلفههایی است که باید بر اساس آن مسیر حرکت را مشخص کرد.
فرمانده سپاه ناحیه نکا با تأکید بر ولایتپذیری حضرت زهرا (س) تصریح کرد: در مکتب فاطمی، بصیرت و پایداری در تبعیت از ولایت، جایگاهی بسیار مهم دارد.
سرهنگ نادعلی با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ بر سر عقیده و اعتقاد است، گفت: دشمنان تلاش دارند باورها و اعتقادات جوانان، نوجوانان و اقشار مختلف جامعه را تضعیف کنند.
وی جهاد تبیین را یک وظیفه ضروری دانست و افزود: ایثار، انفاق و خدمت به محرومان از مهمترین شاخصههای مکتب فاطمی است؛ شاخصههایی که شهدا نیز با الهام از آنها از ارزشمندترین دارایی خود گذشتند.
فرمانده سپاه ناحیه نکا ادامه داد: کار جهادی، روحیه انقلابی و جهاد تبیین باید با رویکرد آتشبهاختیار انجام شود. امروز خبرنگاران از افراد مورد اعتماد مردم هستند و باید در این مسیر نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به نقش برجسته بسیج گفت: بسیج در عرصههای بصیرتافزایی، دشمنشناسی، مردمداری، اقتدار ملی، ولایتمداری و جهاد تبیین پیشگام بوده و کارآمدی خود را اثبات کرده است به طوری که حضور فعال بسیج در حوزههای سیاسی، اقتصادی، علمی، پژوهشی و فرهنگی امروز بهعنوان الگوی موفق و کلید حل بسیاری از چالشها شناخته میشود.
سرهنگ نادعلی اعلام کرد: در هفته بسیج امسال با شعار بسیج، مردم و اقتدار ملی بیش از ۶۳۰ عنوان برنامه در سطح شهرستان اجرا میشود تا مردم با بخشی از خدمات و فعالیتهای بسیج آشنا شوند.
وی با بیان اینکه خدمت در بسیج، خدمت به خلق خداست افزود: برنامههایی شامل برگزاری میز خدمت، نشستهای بصیرتی و روشنگری، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، اردوهای فرهنگی و تفریحی، مسابقات فرهنگی و ورزشی، اکران فیلم، سنجش سلامت، میزبانی از شهدای گمنام، برپایی موکب مهر مادری، همایش بانوان فاطمی، همایش حجاب فاطمی و برگزاری یادواره شهدا در این هفته اجرا خواهد شد.
فرمانده سپاه نکا درباره اقدامات عمرانی نیز گفت: با استفاده از ظرفیت خیران، ساخت ۶ واحد مسکونی برای محرومان در دست اجرا است که ۴ واحد آن در هفته بسیج به بهرهبرداری میرسد.
وی تأکید کرد: بسیج وابسته به بودجه نیست و با رویکرد آتشبهاختیار در خدمترسانی به مردم فعالیت میکند.
سرهنگ نادعلی در پایان با اشاره به برنامههایی نظیر ویزیت رایگان، نشستهای روشنگری، محافل انس با قرآن و کافه گفتوگوی بصیرت فاطمی افزود: همه باید تلاش کنیم تا فرهنگ فاطمی، فرهنگ شهدا و فرهنگ بسیجی در جامعه نهادینه شود.
