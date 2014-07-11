شهدا تربیت یافتگان مکتب علی (ع) هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی مقیمی پنجشنبه شب در یادواره چهار تن ازسرداران شهید شهرستان نکا در سالن امیرالمومنین شهرستان با اشاره به اینکه شهدا فرزندان رمضان بودند، بیان داشت: چهار سردار در مجموع بیش از 90 سال زندگی را سپری کردند در واقع 90 سال زندگی در دو ساعت هیچگاه تبیین نخواهد شد.



وی بر تقویت معرفت شناسی ،امام شناسی و ولایت شناسی در جامعه تاکید کرد چرا که اگر نتوانیم بر این عوامل بیفزاییم قطعا ممکن است هر دوره ای در منجلاب بدبختی فرو رفته و ولایت فقیه را مایوس سازیم.



دبیر مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به گردهمایی در سالروز عروج ملکوتی شهدا تصریح کرد: یادبود ها و یادواره هایی که بعد از گذشت بیست سال هویت بخشی و معرفتی که در وجود تک تک افراد جاری نهادند برگزار می شود درواقع شهدا به عنوان تربیت یافتگان مکتب علی هستند که از مکتب رمضان الهام گرفتند.



مقیمی اضافه کرد: شهدابا اقتدا به این مکتب ها و اخلاص در عمل با خدایشان به معامله پرداختند و جاودانگی رابرای خودشان رقم زدند.



این مقام مسئول ادامه داد: دنیای متمدن بداند ما تربیت یافتگان خود را به صراحت نشان دادیم اگر آنان تربیت یافتگانی همچون ما دارند پس برای جهانیان نمایان سازند.



نماینده مردم بهشهر نکا وگلوگاه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر دشمنان اسلام مهد دموکراسی و خواستار سایه افکندن بر سر تمامی مناطق بودند چه شد که نتوانستند تربیت یافتگانشان را معرفی نمایند.



مقیمی گفت: تربیت یافتگان مکتب دموکراسی و غربی ها گور کرانی هستند که دوستداران علی را از قبر بیرون کشانده ،کشته شدگان افغانستان ،گورهای دسته جمعی ، دژخیمان و اسرائیل غاصبی که به صورت مکرر غزه را بمباران می کند و در نهایت همان تروریست هایی همانند القاعده ، تکویری وخوارجی های دیروز که منطق خود را نادیده گرفته و برروی مسلمانان خنجر می کشند.



دبیر مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به شهدا به عنوان شفیع روز قیامت بیان داشت: انبیا ، اولیا و شهدا به عنوان شفیع روز قیامت از مسلمانان و شیعیان شفاعت می کنند.



مقیمی در پایان متذکر شد: باعزم ملی و روحیه جهادی با هدف با برطرف نمودن موانع و چالش ها در پیش رو قطعا راه و روش امام راحل و شهدا ادامه خواهد یافت.



فرماندار نکا گفت: شهدا با رشادت و جانفشانی در جبهه های حق علیه باطل پایه و اساس انقلاب را با خون های خود بنا و استحکام بخشیدند.



علی رجبی وندوچالی اظهار داشت: همه ما امروز درقبال شهدا مسئول و دارای وظایفی هستیم که باید در این راستا اخلاق ،گفتار و سیره زندگیشان را سرمشق زندگیمان قرار داده و ادامه دهنده مسیرشان باشیم.



وی افزود: شهدا با پاسداری از این نظام و انقلاب پایه و اساس عزت و اقتدار ملت ایران را بنا نهادند و به آن در برهه های زمانی مختلف استحکام بخشیدند.



فرماندار نکا با اشاره به افتخار آفرینی سرداران شهرستان در جبهه های نبرد تصریح کرد: سرداران شهید این شیر مردان وبزرگمردان شهرستان نکا با حماسه آفرینی و نثار خون خود از ارزش های اسلامی دفاع کرده و آسایش و آرامش امروز را برای مردم به ارمغان آوردند.



رجبی اضافه کرد: اگر امروز ملت ایران در تمامی عرصه ها و برهه ها در نزد جهانیان از عزت و افتخار خیره کننده ای برخوردار است به ثمره خون سرداران و شهدای دفاع مقدس است.



نماینده عالی دولت در شهرستان اظهار کرد: وظیفه همه ما در این برهه حساس در راستای پیروزی نظام ادامه دهنده راه و روش شهدا و ایثارگران باشیم چرا که این درخت انقلاب باخون و سیره شهدا رشد نموده و به چنین جایگاهی در بین ملت ها رسیده است.



رجبی متذکر شد: اگر داستان شهدا را بخوانید قطعا با یاد حماسه های سرداران و سرمایه های گران بهای ملت دشمانان را از رسیدن به اهداف و توطئه های شومشان مایوس می سازید.



فرماندار نکا بیان داشت : طبق برنامه ریزی های ستاد یادواره شهرستان مقرر گردید ماهانه همزمان با سالروز شهادت هریک از شهدا مراسم یابود وبزرگداشتی در سطح شهرستان برگزار شود.



گفتنی است شهرستان نکا 432 شهید را تقدیم نظام کرد که از این بین 12 تن سرداران شهید هستند و در این مراسم از مقام شامخ 4 تن از سرداران شهید (محمد رحیم بردبار –احمد شیرخانی –ابولقاسم اکبری و نادعلی دیندار ) تجلیل به عمل آمد.