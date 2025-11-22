سرپرست جدید معاونت رسانه مرکز ارتباطات شهرداری تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم حمیدرضا غلامزاده، سرپرست مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران، سعید ساداتی مشتهر، سرپرست معاونت رسانه مرکز ارتباطات شد.
پیش از این کورش کمرهای به مدت ۴ سال مسئولیت معاونت رسانه مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران را عهدهدار بود.
گفتنی است، عصر امروز شنبه اول آذرماه ۱۴۰۴ آئین تکریم و معارفه معاون رسانه، رئیس اداره ارتباطات، رئیس حوزه ریاست مرکز ارتباطات شهرداری تهران و مسئول مجتمع رسانهای کندو برگزار شد و از تلاشهای کوروش کمرهای معاون سابق رسانه، محمد آزادی رئیس اداره ارتباطات و علی بازگشا رئیس حوزه ریاست مرکز ارتباطات تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم اسماعیل سلطنتپور به عنوان قائم مقام مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی شهر، مهرداد کوکبی به عنوان رئیس حوزه ریاست مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران و سعید عنایتی به عنوان مسئول مجتمع رسانهای کندو منصوب و معرفی شدند.
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