صدور ۵۲ پروانه ساختمانی در بافت فرسوده منطقه ۱۱ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر،، مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران، از صدور ۵۲ پروانه ساختمانی در بافت فرسوده و ناکارآمد طی ماه‌های مهر و آبان سال جاری خبر داد و تأکید کرد: این اقدام بخشی از برنامه‌های مدیریت شهری برای بهسازی و نوسازی محلات فرسوده منطقه است.

وی در ادامه با اشاره به صدور پروانه‌های تجمیعی افزود: در این مدت، ۱۵ پروانه تجمیعی شامل ۴۲ پلاک در بافت فرسوده منطقه صادر شده است. این اقدام باعث یکپارچه‌سازی زمین‌های خرد و تسهیل اجرای پروژه‌های شهری بزرگ‌تر می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه در صدور پروانه‌های تجمیعی، تحقق ۸۴ درصدی برنامه ملاک عمل بوده است، تأکید کرد: این میزان نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه در اجرای سیاست‌های نوسازی بافت فرسوده و هماهنگی با اهداف مدیریت شهری است.

قمی همچنین تاکید کرد: اجرای این پروژه‌ها نه تنها به بهبود نما و ساختار شهری کمک می‌کند، بلکه ارزش افزوده اقتصادی برای منطقه ایجاد کرده و جذابیت سرمایه‌گذاری در محلات فرسوده را افزایش می‌دهد.

وی افزود: مدیریت شهری با برنامه‌ریزی دقیق، تلاش می‌کند تا همزمان با نوسازی فیزیکی، خدمات شهری و فضای سبز نیز در این محلات تقویت شود.

قمی با بیان اینکه صدور پروانه‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد، گفت: مدیریت شهری با تسهیل فرآیند صدور پروانه‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران، زمینه نوسازی بافت فرسوده و افزایش ایمنی ساختمان‌ها را فراهم کرده است.

شهردار منطقه ۱۱ همچنین بر رعایت مصالح و استانداردهای فنی در ساخت‌وسازهای جدید تأکید کرد و افزود: تمام پروژه‌ها مطابق با ضوابط شهرداری و مقررات ملی ساختمان اجرا می‌شوند تا سلامت و رفاه ساکنان تضمین شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: منطقه ۱۱ با جدیت به دنبال تبدیل بافت‌های فرسوده به فضاهای امن و مدرن است و برنامه‌های نوسازی با قوت ادامه خواهد یافت.