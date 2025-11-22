به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی، شامگاه شنبه در جلسه‌ای که با دستور کار «تنش آبی شهرستان بانه» برگزار شد، از اهمیت ویژه‌ای برای رفع بحران آب در این شهرستان یاد کرد و خواستار هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای حل سریع این معضل شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌ها مبنی بر احتمال قطع آب در بانه طی روزهای آینده، تأکید کرد: در چنین شرایطی، مسئولان لازم است تمام امکانات خود را در اختیار گذاشته و همکاری کامل داشته باشند تا در صورت بروز قطعی آب، مردم با مشکل مواجه نشوند.

استاندار کردستان در مورد روند اجرای پروژه آبرسانی به بانه گفت: این پروژه در ابتدا قرار بود طی یک سال تکمیل شود، اما با همت و تلاش‌های تیم مدیریتی استان، خوشبختانه این پروژه در مدت زمانی چهار تا پنج ماه به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده است.

وی تصریح کرد: این سرعت عمل، نشانه پیگیری‌های مستمر و احساس مسئولیت مجموعه مدیریتی استان است.

لهونی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در خصوص موضوع تنش آبی استان و شهرستان بانه بیان کرد: تاکنون چندین جلسه با وزیر نیرو در این زمینه برگزار شده تا زمینه تسریع در اجرای عملیات پروژه آبرسانی فراهم شود.

دریافت ۱۲۷ گزارش روزانه از وضعیت پروژه آبرسانی بانه

وی همچنین از دریافت ۱۲۷ گزارش روزانه درباره وضعیت پروژه آبرسانی به بانه خبر داد و گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی استان در پیگیری این پروژه بسیار جدی و مصمم هستند و مردم بانه مطمئن باشند که هیچ‌گونه کوتاهی در این مدت در خصوص پروژه آبرسانی صورت نگرفته است.

وی درباره تخصیص اعتبار به پروژه آبرسانی بانه نیز اظهار داشت: تا کنون ۴۸۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه تخصیص یافته است و هفته قبل نیز ۴۵۰ میلیارد تومان دیگر با دستور وزیر کشو، از محل مدیریت بحران به این پروژه اختصاص یافت.

استاندار کردستان یادآور شد: هم اکنون آبرسانی بانه پروژه با مشکل کمبود اعتبار مواجه نیست و فعالیت‌ها با سرعت ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه این پروژه ظرف ۱۵ روز آینده به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: باید با مردم بانه صادق باشیم و آنها را از وضعیت موجود آگاه کنیم. مردم این شهرستان که در شرایط سخت تنها دو ساعت در روز آب دارند و صبوری و درک بالایی از وضعیت داشته‌اند بنابراین باید بدانند که تا زمان تکمیل پروژه، مسئولان استان هیچ‌گونه تلاشی را فروگذار نبوده و نیستند.

زره‌تن لهونی این پروژه آبرسانی را یک پروژه شاخص و ماندگار دانست که در کمترین زمان ممکن و با یک‌سوم زمان پیش‌بینی‌شده در حال تکمیل است.

وی همچنین تأکید کرد: این پروژه نه تنها برای استان کردستان بلکه برای کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

استاندار کردستان از نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق در خصوص وضعیت آب در بانه قدردانی کرد و خواستار همکاری مردم با مسئولان برای عبور از این بحران شد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی صحیح، همکاری مردم را برای عبور از این بحران جلب کنند.