به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی ظهر شنبه در آئین گرامیداشت شهدای دولت و خدمت در سنندج اظهار کرد: رویکرد توسعهای دولت و تلاش برای پیشرفت استان مد نظر تیم دولت در استان کردستان است.
وی گفت: تشکیل شورای توسعه کردستان با ریاست معاون اول رئیسجمهور، گام بزرگی برای تقویت پیوند استان با دیگر مناطق کشور است.
استاندار کردستان اذعان کرد: با این کار، دولت تلاش دارد که شکافهای موجود در توسعه را کاهش دهد و امکانات را به مناطق کمبرخوردار مانند کردستان بیاورد.
لهونی تصریح کرد: آرامش استان ناشی از وجود امنیت و وحدت بین مردم و مسئولان استان است.
وی خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه همه تلاش خود را برای مقابله با هجمههای دشمن بکار گرفتند و این نشاندهنده اراده مردم کردستان برای مقابله با بحرانها و حفظ آرامش است.
استاندار کردستان عنوان کرد: در هفته دولت، پروژههای زیادی با اعتبار ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح یا کلنگزنی شده که نشان از جدیت دولت در پیشبرد اهداف توسعهای دارد.
لهونی ادامه داد: این اقدامها میتوانند تأثیر زیادی در بهبود وضعیت زیرساختها، اشتغال و کیفیت زندگی در استان بگذارند.
وی گفت: امنیت و آرامش در کردستان همراه با اقدامات توسعهای، میتواند زمینهساز رشد و پیشرفت استان باشد
