به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی بعدازظهر شنبه در بازدید از عملیات اجرایی پروژه انتقال آب از سد چراغویس به شهرستان بانه، این طرح را یکی از مهمترین و ضروریترین پروژههای استان دانست و اظهار کرد: با توجه به نیاز فوری مردم بانه به تأمین پایدار آب، تلاش شد این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسد.
وی افزود: پیگیریهای این پروژه بهصورت جدی از فروردینماه آغاز شد و پس از اخذ مجوز تخصیص آب برای بانه از سد چراغویس در کارگروه سازگاری با کمآبی، موضوع در جلسهای با حضور وزیر مطرح و در نهایت تخصیص ۱۵ میلیون مترمکعب آب برای این شهرستان به تصویب رسید.
استاندار کردستان ادامه داد: پس از آن، پیگیریها در سطوح مختلف ملی از جمله دیدار با معاون اول رئیسجمهور، وزیر کشور، وزیر نیرو و بدنه وزارت نیرو انجام شد و در نهایت عملیات اجرایی پروژه از مردادماه آغاز و امروز شاهد آماده شدن آن برای بهرهبرداری آزمایشی هستیم.
زرهتن لهونی با تأکید بر هماهنگی و همافزایی دستگاههای اجرایی استان تصریح کرد: همه مجموعهها با جدیت پای کار بودند و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء نیز نقش مؤثری در پیشبرد سریع این پروژه ایفا کرد.
وی تصریح کرد: پیگیریها بهصورت مستمر و روزانه انجام میشد و گزارشهای پیشرفت پروژه بهطور منظم بررسی میشد.
وی خاطرنشان کرد: برای این پروژه تاکنون اعتباری بالغ بر یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است که در ابتدا برای فاز اضطراری، درخواست یکهزار و ۲۵۰ میلیارد تومان مطرح شده بود از این میزان، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و مابقی مطالبات پیمانکاران در حال پیگیری جدی برای پرداخت است.
استاندار کردستان با اشاره به آخرین پیگیریها در سطح ملی گفت: آخرین پیگیریها در دیدار اخیر با معاون اول رئیسجمهور و همچنین جلسات برگزارشده در نهاد ریاستجمهوری انجام شده و امیدواریم مطالبات پیمانکاران هرچه سریعتر پرداخت شود.
زرهتن لهونی در پایان با قدردانی از صبوری مردم بانه اظهار کرد: مردم شریف، نجیب و اصیل بانه در این مدت با صبوری و همراهی مثالزدنی ما را یاری کردند و امیدواریم پس از پایان تستهای نهایی، این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن بهصورت رسمی به بهرهبرداری برسد و مشکل تنش آبی این شهرستان بهطور کامل برطرف شود.
