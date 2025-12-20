  1. استانها
لهونی:پروژه انتقال آب سد چراغ‌ویس به بانه به‌زودی افتتاح می‌شود

بانه- استاندار کردستان گفت: پروژه انتقال آب از سد چراغ‌ویس به بانه که برای رفع تنش آبی بانه اجرا شده، به مرحله بهره‌برداری آزمایشی رسیده و طی روزهای آینده به‌صورت رسمی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی بعدازظهر شنبه در بازدید از عملیات اجرایی پروژه انتقال آب از سد چراغ‌ویس به شهرستان بانه، این طرح را یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین پروژه‌های استان دانست و اظهار کرد: با توجه به نیاز فوری مردم بانه به تأمین پایدار آب، تلاش شد این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

وی افزود: پیگیری‌های این پروژه به‌صورت جدی از فروردین‌ماه آغاز شد و پس از اخذ مجوز تخصیص آب برای بانه از سد چراغ‌ویس در کارگروه سازگاری با کم‌آبی، موضوع در جلسه‌ای با حضور وزیر مطرح و در نهایت تخصیص ۱۵ میلیون مترمکعب آب برای این شهرستان به تصویب رسید.

استاندار کردستان ادامه داد: پس از آن، پیگیری‌ها در سطوح مختلف ملی از جمله دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر کشور، وزیر نیرو و بدنه وزارت نیرو انجام شد و در نهایت عملیات اجرایی پروژه از مردادماه آغاز و امروز شاهد آماده شدن آن برای بهره‌برداری آزمایشی هستیم.

زره‌تن لهونی با تأکید بر هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان تصریح کرد: همه مجموعه‌ها با جدیت پای کار بودند و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نیز نقش مؤثری در پیشبرد سریع این پروژه ایفا کرد.

وی تصریح کرد: پیگیری‌ها به‌صورت مستمر و روزانه انجام می‌شد و گزارش‌های پیشرفت پروژه به‌طور منظم بررسی می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: برای این پروژه تاکنون اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است که در ابتدا برای فاز اضطراری، درخواست یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان مطرح شده بود از این میزان، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و مابقی مطالبات پیمانکاران در حال پیگیری جدی برای پرداخت است.

استاندار کردستان با اشاره به آخرین پیگیری‌ها در سطح ملی گفت: آخرین پیگیری‌ها در دیدار اخیر با معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین جلسات برگزارشده در نهاد ریاست‌جمهوری انجام شده و امیدواریم مطالبات پیمانکاران هرچه سریع‌تر پرداخت شود.

زره‌تن لهونی در پایان با قدردانی از صبوری مردم بانه اظهار کرد: مردم شریف، نجیب و اصیل بانه در این مدت با صبوری و همراهی مثال‌زدنی ما را یاری کردند و امیدواریم پس از پایان تست‌های نهایی، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌صورت رسمی به بهره‌برداری برسد و مشکل تنش آبی این شهرستان به‌طور کامل برطرف شود.

