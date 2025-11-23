متا شواهد آسیب محصولاتش به کاربران را خاک کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اسناد تازه منتشرشده نشان میدهد مناطق آموزشی آمریکا در شکایت دستهجمعی خود علیه متا و دیگر شبکههای اجتماعی، به نتایج پژوهشی داخلی استناد کردهاند که این شرکت مخفی نگه داشته بود.
در سال ۲۰۲۰، محققان متا در قالب پروژهای با نام رمزی «پروژه مرکوری» با شرکت تحقیقاتی نیلسن همکاری کردند تا تأثیر غیرفعالسازی فیسبوک و اینستاگرام را بررسی کنند. نتایج این تحقیق نشان میداد کاربرانی که تنها یک هفته استفاده از فیسبوک را متوقف کردند، کاهش قابلتوجهی در احساس افسردگی، اضطراب، تنهایی و مقایسه اجتماعی تجربه کردهاند.
با وجود این نتایج، متا بهجای انتشار یافتهها یا انجام پژوهشهای تکمیلی، ادامه تحقیق را متوقف کرد و در داخل شرکت اعلام شد که نتایج منفی به دلیل «روایت رسانهای علیه متا» قابل اتکا نیست. با این حال، کارکنان شرکت به نیک کلگ، مدیر سیاستگذاری جهانی وقت متا، اطمینان داده بودند که یافتههای پژوهش معتبر است.
در یکی از اسناد، پژوهشگری از متا تأکید کرده بود که تحقیق نیلسن نشان میدهد استفاده از شبکههای اجتماعی میتواند بهطور مستقیم مقایسه اجتماعی را افزایش دهد. کارمند دیگری نیز هشدار داده بود پنهان نگهداشتن این یافتهها شباهتهایی با رفتار صنعت دخانیات دارد؛ صنعتی که سالها پیش خطرات سیگار را میدانست اما آنها را مخفی میکرد.
با وجود شواهدی که نشاندهنده رابطه علت و معلولی میان استفاده از محصولات متا و پیامدهای منفی سلامت روان بود، این شرکت به کنگره آمریکا اعلام کرده بود که نمیتواند تشخیص دهد محصولاتش برای دختران نوجوان مضر هستند یا خیر.
اندی استون، سخنگوی متا، در واکنش اعلام کرد که دلیل توقف این تحقیق، اشکال در روششناسی آن بوده و شرکت در سالهای اخیر بر بهبود ایمنی محصولات تمرکز کرده است. او گفت: «کل اسناد نشان میدهد که ما بیش از یک دهه است به نگرانیهای والدین گوش دادهایم، در موضوعات مهم تحقیق کردهایم و برای حفاظت از نوجوانان تغییرات واقعی ایجاد کردهایم.»
اتهام پنهانکاری متا درباره مضرات شبکههای اجتماعی تنها یکی از اتهامات مطرحشده توسط شرکت حقوقی «موتلی رایس» است. این شرکت به نمایندگی از مناطق آموزشی سراسر آمریکا از گوگل، متا، تیکتاک و اسنپچت شکایت کرده است.
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