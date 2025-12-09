  1. دانشگاه و فناوری
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷

اتحادیه اروپا افسار تبلیغات شخصی سازی شده اینستاگرام را کشید

کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد متا به زودی به کاربران فیس بوک و اینستاگرام در این منطقه اجازه می دهد اشتراک گذاری کمتر داده ها را انتخاب کنند و تبلیغات شخصی سازی شده کمتری ببینند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به گفته رگولاتور مذکور این تغییر از ژانویه ۲۰۲۶ میلادی راه اندازی می‌شود. در بیانیه کمیسیون اتحادیه اروپا آمده است: این نخستین باری است که چنین قابلیت انتخابی در شبکه‌های اجتماعی متا ارائه می‌شود. این شرکت به کاربران امکان می‌دهد به اشتراک گذاری داده‌هایشان و تماشای تبلیغات کاملاً شخصی سازی شده رضایت دهند یا آنکه داده‌های خصوصی کمتری را به اشتراک بگذارند و تبلیغات شخصی سازی شده محدودتری را شاهد باشند.

این اقدام متا در حالی اجرا می‌شود که کمیسیون اتحادیه اروپا این شرکت را به دلیل طرح‌های اشتراک بدون تبلیغات در این منطقه ۲۰۰ میلیون یورو جریمه کرده زیرا رگولاتور معتقد است این طرح به معنای «رضایت بده یا وجه پرداخت کن» است.

متا ارائه حق عضویت بدون تبلیغات را برای کاربران اروپا در ۲۰۲۳ میلادی ارائه کرد و بعداً در واکنش به انتقادات کمیسیون اتحادیه اروپا قیمت‌های آن را کاهش داد. این طرح‌های حق عضویت چندان محبوب نیستند و حتی یکی از مدیران ارشد متا در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد کاربران علاقه اندکی به آنها نشان داده اند.

سخنگوی متا در بیانیه ای اعلام کرد: ما بیانیه کمیسیون اتحادیه اروپا را به رسمیت می‌شناسیم. تبلیغات شخصی سازی شده برای اقتصاد این منطقه حیاتی هستند. تبلیغات متا سال گذشته به ۲۱۳ میلیارد یورو فعالیت اقتصادی مرتبط بود و از ۱.۴۴ میلیون شغل در سراسر این منطقه پشتیبانی کرد.

