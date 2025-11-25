به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این دستور طبق قانون آسیب‌های جنایی آنلاین سنگاپور پس از آن صادر شد که پلیس کلاهبرداری‌هایی را در پلتفرم آی مسیج اپل و گوگل مسجز مشاهده کرد که ادعا می‌شد از شرکت‌هایی مانند سرویس پستی محلی SingPost هستند. دولت این کشور همچنین در ماه سپتامبر تهدید کرد اگر متا پلتفرمز اقداماتی مانند تشخیص چهره را برای کمک به جلوگیری از کلاهبرداری‌های جعل هویت در فیس‌بوک، از جمله موارد مربوط به مقامات کلیدی دولتی است، معرفی نکند، جریمه‌هایی را برای آن اعمال خواهد کرد.

هرچند سازمان‌های دولتی در یک رجیستری محلی پیامک ثبت شده‌اند، بنابراین فقط می‌توانند پیام‌هایی با نام «gov.sg» ارسال کنند، اما این در حال حاضر برای پلتفرم‌های آی مسیج و گوگل مسیجز اعمال نمی‌شود.

پلیس در این باره اعلام کرد: ممکن است مردم تصور کنند پیام‌هایی که از حساب‌هایی که ادعا می‌کنند از«gov.sg» در آی مسیج یا گوگل مسیجز دریافت می‌کنند، قانونی هستند زیرا پیام‌های ارسال شده از طریق این پلتفرم‌ها در کنار پیامک‌ها ظاهر می‌شوند و به راحتی از پیامک‌ها قابل تشخیص نیستند.

طبق این دستور، گوگل و اپل باید از نمایش نام‌هایی که «gov.sg»و سایر سازمان‌های دولتی سنگاپور را جعل می‌کنند، در حساب‌ها و چت‌های گروهی جلوگیری کنند یا چنین پیام‌هایی را فیلتر کنند. وزارت کشور سنگاپور اعلام کرد اپل و گوگل متعهد به رعایت این دستور شده‌اند و از مردم خواستند که برنامه‌های تلفن همراه خود را به‌روزرسانی کنند تا از وجود آخرین اقدامات حفاظتی اطمینان حاصل شود.

گوگل در بیانیه‌ای اعلام کرد برای اجرای این اقدامات پیشگیرانه با دولت همکاری می‌کند و این اقدام بر اساس تلاش‌های فعلی این شرکت برای مبارزه با کلاهبرداری‌ها، مانند فیلترینگ پیشگیرانه هرزنامه‌ها، انجام می‌شود.