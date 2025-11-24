به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی هنگام نیاز به وسایل کمک‌پزشکی مانند عینک، سمعک، دندان مصنوعی، ویلچر، واکر و لنز طبی، با روند ثبت درخواست در سامانه آشنایی کافی ندارند. این گزارش با هدف توضیح ساده و کاربردی، مراحل ثبت درخواست و مدارک لازم برای دریافت این خدمات را مرور می‌کند.

برای ثبت درخواست کمک‌هزینه، متقاضی باید به سامانه غیرحضوری تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir مراجعه کند و از بخش بیمه‌شدگان _ حمایت‌های کوتاه‌مدت _ درخواست کمک هزینه پروتز و اروتز، مدارک خود را بارگذاری کند.

این خدمات برای بیمه‌شدگان اصلی و افراد تحت تکفل آنان در تمام انواع بیمه (اجباری، اختیاری، توافقی، مقرری‌بگیران بیکاری و مستمری‌بگیران) قابل استفاده است.

پروتز و اروتز چه تفاوتی دارند؟

پروتز، جایگزین عضو از دست‌رفته مانند دندان مصنوعی ولی اروتز، وسیله کمک‌کننده برای بهبود عملکرد عضو دچار اختلال، مانند عینک یا سمعک است.

مدارک لازم برای اروتز های متداول و پر مصرف بیمه شدگان چیست؟

عینک: نسخه پزشک که نمره عینک در آن نوشته شده باشد، به همراه فاکتور خرید. ارسال مدارک در سامانه کافی است و نیازی به مراجعه به پزشک معتمد ندارد.

سمعک: نوار گوش، نسخه پزشک، فاکتور خرید و کارت گارانتی باید در سامانه ثبت شود. پرداخت هزینه سمعک جهت هر دو گوش در کودکان زیر ۶ سال بلامانع می‌باشد. مبنای محاسبه سن کودک، تاریخ ثبت درخواست در سیستم متمرکز تعهدات کوتاه مدت می‌باشد و مرجع معتمد پزشکی مربوطه موظف است نیاز یا عدم نیاز کودک به سمعک برای هر دو گوش را بررسی و اعلام نظر کند.

دندان مصنوعی: فاکتور دندان‌ساز یا دندان‌پزشک مورد نیاز است. پرداخت این خدمت برای مستمری‌بگیران تنها در صورت گذشت ۵ سال از آخرین دریافت انجام می‌شود.به منظور مساعدت به مستمری‌بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی و افراد تحت تکفل آنان و بازماندگان بیمه شدگان اصلی متوفی، هزینه پروتز دندان مصنوعی در صورتیکه از تاریخ آخرین پرداخت به آنان حداقل ۵ سال گذشته باشد، حداکثر برای یک بار دیگر با رعایت سایر شرایط قابل پرداخت خواهد بود.

مبالغ معمول کمک‌هزینه‌ها چگونه است؟

سمعک: ۳ میلیون تومان

دندان مصنوعی یک فک: ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

دندان مصنوعی دو فک: ۶ میلیون تومان

عینک با فریم: ۷۵۰ هزار تومان

شیشه عینک: ۲۵۰ هزار تومان

ویلچر: ۳ میلیون تومان

واکر: ۵۵۰ هزار تومان

عصا: ۳۰۰ هزار تومان

لنز طبی (یک جفت): ۶۵۰ هزار تومان

فواصل زمانی استفاده دوباره از خدمات به چه صورت است؟

عینک کامل هر ۱۰ سال، شیشه عینک هر ۲ سال، سمعک هر ۱۰ سال، ویلچر هر ۷ سال و دندان مصنوعی برای مستمری‌بگیران با فاصله ۵ ساله است.

لازم به ذکر است، اقلام کم‌هزینه تا سقف یک میلیون تومان بدون نیاز به تأیید پزشک معتمد بررسی می‌شوند.

اقلام با هزینه بالای یک میلیون تومان متوسط توسط پزشک معتمد عمومی بررسی شده و وسایل گران‌قیمت توسط شوراهای پزشکی تأیید می‌شوند. پروتزهای دندانی نیز با نظر دندان‌پزشک معتمد قابل پرداخت‌اند.