عارف: اصلاحات اقتصادی با هدف حفظ معیشت، مهار تورم و ثبات نسبی ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر،محمدرضا عارف در همایش تجلیل از ۵۰۰ شرکت برتر با بیان اینکه اصلاح ساختار اقتصادی با رویکرد عدالت اجتماعی در دولت وفاق ملی دنبال شد، خاطرنشان کرد: در کشور تاکنون سه بار ارز تکنرخی شده که دو بار ناموفق و یک بار موفق بوده است و دلایل موفقیت و شکست این سیاستها با حضور نخبگان، صاحبنظران و صنعتگران بررسی و آسیبشناسی شده است.
معاون اول رئیسجمهور درباره اهمیت تعامل یا نخبگان و صاحبنظران برای اجرای طرح اصلاح ساختار اقتصادی کشور، گفت: برای اصلاح قیمت بنزین، برنامهای در هشتماه تهیه شد و آییننامه نهایی که هشتمین برنامه مورد بررسی بود، به دلیل تدوین مبتنی بر تعامل با نخبگان، مورد استقبال قرار گرفت.
وی ادامه داد: در هدفمندی یارانهها نیز به این جمعبندی رسیدیم که آثار منفی چندنرخی بودن ارز از آثار مثبت آن بیشتر است، تورم کالاهای اساسی از سایر کالاها پیشی گرفته و زمینهساز فساد شده بود. بنابراین تصمیم بر این شد که یارانه به جای ابتدای زنجیره، به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت شود. در این اصلاحات، به گندم و دارو ورود نکردیم و تالارهای اول و دوم در بانک مرکزی ادغام شد تا به ثبات ارزی برسیم.
عارف خاطرنشان کرد: هدف از این اصلاحات، تثبیت نسبی ارز، دستیابی به رشد قابل قبول، مهار تورم و تأمین معیشت مردم بود. اصلاحات اقتصادی گاهی موجب فشار به اقشار آسیبپذیر میشود ولی در این برنامه خیلی مراقبت شد تا معیشت همه مردم حفظ شود. برای چهار ماه نخست اجرای طرح نیز مبلغ یکمیلیون تومان به ازای هر فرد در همه دهکها در نظر گرفته شد تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
ذهنیت منفی نسبت به کالاهای ایرانی باید اصلاح شود
عارف با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای رتبهبندی، گفت: برای حضور مؤثر در بازارهای منطقهای و توسعه صادرات، لازم است ذهنیت شکل گرفته نسبت به کیفیت کالاهای ایرانی تغییر کند و فرایند ارتقای کیفیت با دقت و وسواس دنبال شود.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه دولت رویکرد واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی را در اولویت قرار داده است، افزود: تجربه نشان داده است که بخش خصوصی حتی در صنایع حاکمیتی نیز میتواند عملکردی موفق، کارآمد و قابل اتکا داشته باشد.
وی یکی از اهداف اصلی رویدادهای رتبهبندی شرکتها را ایجاد فضای رقابتی برای معرفی بنگاههای برتر و ارتقای مستمر کیفیت کالاها دانست و تصریح کرد: از بین بردن ذهنیت منفی نسبت به کالاهای ایرانی، ضرورتی جدی برای رشد تولید ملی و افزایش قدرت رقابتپذیری اقتصاد کشور است.
بازارهای منطقهای، افق پیشروی صنعتگران کشور
عارف با گشودن افقی جدید در برابر صنعتگران یعنی بازارهای منطقهای و توصیه به آنان برای افزایش کیفیت تولیدات داخلی برای کسب بازار کشورهای همسایه و منطقه، بیان کرد: در تولیدات صنعتی باید تمرکز بر بازارهای منطقه و اوراسیا باشد، به همین منظور باید کیفیت محصولات ارتقا یابد و نیازهای این مناطق مدنظر قرار گیرد تا سهمی از بازار کسب کنیم.
وی با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی داخلی، تصریح کرد: باید تولید کالاهای باکیفیت برای تأمین نیاز داخل و کسب بازارهای منطقهای دنبال شود.
وی تکمیل کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب را راهکاری برای توسعه همکاریهای منطقهای دانست و گفت: راهبرد دولت، همکاری با همه کشورها با اولویت همسایگان، منطقه و سازمانهایی چون شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اوراسیا است. در همین راستا قانون تجارت آزاد با اوراسیا به تصویب رسیده و اجرایی شده و ما بر این باوریم که میتوانیم نقش محوری در این سازمانها داشته باشیم. همچنین برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه، به استانهای مرزی اختیار داده شده تا با این کشورها مراوده مستقیم داشته باشند. تهاتر در سطوح مختلف دنبال شده و نتایج خوبی به همراه داشته است.
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