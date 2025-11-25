روایت یک فرمانده نوجوان؛ از ایمان، مسئولیت و امید

خبرگزاری مهر- گروه استانها، رزیتا ولیزاده؛ خراسان شمالی سرزمین گنجینه فرهنگها پایتخت اندیشه و غیرت جوانان انقلابی است. بسیج دانشآموزی نمادی از پیوند علم و ایمان است و حضور پرشور نوجوانان و جوانان در این تشکل، نشانگر عشق بی پایان آنان به مام میهن اسلامی و پایبندی به ارزشهای الهی و انقلابی است.
حضور پربرکت بسیجیان نوجوان و جوان ضامن پیشرفت و سربلندی ایران در مسیر تحقق آرمانهای بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی است. در میان شور و نشاط حیاط مدرسه و کلاسهای درس، گاهی چهرههایی پیدا میشوند که مسئولیتپذیری و عشق به خدمت را در سنین نوجوانی معنا میکنند.
یکی از فرماندهان واحد بسیج دانشآموزی بجنوردی، یکی از این چهرههای موفق است که نشان داد دانشآموزان خراسان شمالی ادامهدهندگان راه شهید فهمیده هستند که علاوه بر عرصههای علمی در حوزه جهاد نیز افتخارآفرینی کردهاند.
در ادامه، پرسشها و پاسخهای صمیمانه نادیا آشفته را در خصوص تجربیات، انگیزهها و اقداماتش میخوانید:
ضمن عرض خداقوت، خودتان را برای مخاطبان معرفی کنید.
نادیا آشفته فرمانده واحد دبیرستان نمونه مصلینژاد بجنورد و نایبرئیس مجمع فاطمی بسیج دانشآموزی خراسان شمالی هستم.
چطور بسیجی شدید و بعدها فرمانده بسیج دانشآموزی؟
با وجود معاون پرورشی مدرسه خانم اسپیدکار و نقش کلیدی که وی در شعلهور کردن کارهای فرهنگی و پرورشی داشت، بهتدریج وارد این حیطه شدم و نقطه شروع این مسیر در کلاس هفتم بود. در پایههای هشتم و نهم با تداوم مشارکت و کسب تجربه ادامه دادم تا نقطه عطف کارم که در پایه یازدهم بهعنوان عهدهدار مسئولیت بسیج دبیرستان رقم خورد. همه اینها نشانگر الگوی ایدهآلی از رشد یک تشکیلات منظم به نام بسیج است که از یک مشارکت ساده آغاز شد و به سوی مسئولیتپذیری پیش رفت.
با مشارکت در بسیج تجربیات و مهارتهای ارزشمندی مثل مدیریت، کار تیمی، برنامهریزی و تعهد اجتماعی در من پرورش یافت.
مهمترین فعالیت شما در بسیج دانشآموزی چیست؟
هدف اصلی بسیج دانشآموزی تربیت نسل متعهد و مسئولیتپذیر است که در عرصههای علم و مسئولیتهای اخلاقی و اجتماعی پیشرو باشند. ما هم در واحد بسیج دانشآموزی خودمان تلاش کردیم با برجسته کردن کار گروهی، روحیه تعهد و مسئولیت بچهها را
بالا ببریم. ما تلاش میکردیم با ساماندهی دانشآموزان در عرصههایی که علاقهمند و مستعد هستند، کارها را تقسیمبندی کرده و از همه ظرفیتها به نحو احسن استفاده کنیم.
بزرگترین دستاورد شما بهعنوان فرمانده بسیج چیست؟
سعی کردم بهجای تقابل، فضایی برای گفتوگو و همکاری فراهم آورم و دوستانم با ورود به فضای واقعی بسیج پی بردند که بسیج یک تشکل خشک نیست. سعی کردم با تمرکز بر ارزشهای مشترک مانند رفاقت، کار گروهی و روحیه دوستانه پلی برای ارتباط بسازم. گواه این امر برگزاری غرفهها و نمایشگاههایی در خصوص دستاوردهای انقلاب بود که روحیه همکاری و همفکری را به صورت عینی اثبات کرد.
مسئولیتهای درسی و تشکیلاتی را چگونه مدیریت کردید؟
با اهمیت دادن به برنامهریزی و پایبندی به نظم و تعهد، سعی کردم با مطالعه شخصی، غیبتهایی را که داشتم مدیریت کنم. ترکیب فعالیتهای فرهنگی و علمی در کنار انگیزه، تعهد، نظم و پشتکار موجب موفقیت من در این راه شد.
برای آینده چه برنامههایی دارید؟
از آنجایی که امسال کنکور دارم، سعی دارم با تمرکز بر مطالعه و استفاده از منابع معتبر آموزشی در بهترین دانشگاه و رشته مورد علاقهام ادامه تحصیل دهم. به امید خدا در دانشگاه نیز فعالیتهای بسیج را ادامه دهم و برای ساخت آیندهای درخشان برای کشورم قدم بردارم.
چه پیامی برای دانشآموزان همسنوسالتان دارید؟
دوستان عزیزم، فعالیت فرهنگی و پرورشی مانع موفقیت و کسب نمرات خوب درسی نیست و با برنامهریزی مناسب و اصولی میتوان در عین مسئولیتپذیری، درس و زندگی شخصی خود را مدیریت کرد.
