به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، سیفی با اشاره به تلاشهای بسیجیان در دوره ۱۲ روزه اخیر، این حضور را یادآور یک میدان واقعی نبرد توصیف کرد و گفت که فداکاری و همت بسیجیان همواره پشتوانهای برای مجموعه بانک و مایه آرامش برای نظام بوده است. او افزود که بخش مهمی از محورهای مورد بحث در سال گذشته پیگیری و بخشی نیز در دست اقدام است و بانک تلاش کرده در حوزههایی مانند بودجه، پدافند غیرعامل و رفع دغدغههای عملیاتی، گامهای محسوس بردارد.
نقشآفرینی بسیج در ارتقای سلامت سازمانی و تقویت هویت حرفهای کارکنان
مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه اصلاح فرهنگ سازمانی طی سه سال گذشته یکی از برنامههای محوری بانک بوده، بر نقش بسیج در تقویت رفتار حرفهای، اخلاق اداری و ترویج الگوی صحیح تکریم مشتری تأکید کرد. به گفته او، با توجه به پوشش جغرافیایی گسترده بانک صادرات ایران در سراسر کشور، تمرین اخلاق حرفهای در شبکه ۳۰۰ هزار نفری خانواده بانک میتواند الگوسازی مؤثری در بخش مهمی از جامعه ایجاد کند و ذهنیت عمومی نسبت به بانک را بهبود بخشد.
سیفی به لزوم ترمیم تصویر اجتماعی بانک صادرات ایران نیز اشاره کرد و افزود که با وجود قدمت بیش از ۷۰ ساله این بانک و اعتماد پایدار مردم، باید برخی ذهنیتهای منفی تاریخی اصلاح و تصویر جدیدی مبتنی بر سلامت اداری، اخلاق و اعتمادسازی در ذهن جامعه تثبیت شود.
دعوت از بسیج برای پیشتازی در حوزه فناوری و تحول دیجیتال
سیفی بخش مهمی از سخنان خود را به ضرورت جهش بانک در حوزه فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال اختصاص داد و تأکید کرد که بانک صادرات ایران باید مسیر نوآوری و فناوری را با سرعت بیشتری طی کند. او از بسیج خواست همانگونه که در میدانهای جهادی و بحرانهای ملی پیشقدم بوده، این بار نیز پرچم تحول دیجیتال را در بانک به دست گیرد. وی گفت که تجربه موفق بانکهای نوآور نشان میدهد اصلاح نگرش عمومی و ارتقای تجربه مشتری تنها با تحول فناورانه امکانپذیر است.
تقویت فعالیتهای فرهنگی با محوریت ادارهکل امور فرهنگی و ایثارگران
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به فعالیتهای ادارهکل امور فرهنگی و ایثارگران، هدف از شکلگیری این ساختار را حمایت منسجم از برنامههای فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و آموزشی بانک دانست و گفت: این ادارهکل، با بودجه و استقلال ساختاری، قادر است برنامههایی همچون مسابقات قرآن، طرحهای آموزشی، فعالیتهای فرهنگی خانوادهها و برنامههای اعتقادی را به صورت متمرکز پشتیبانی کند و پشتوانهای قوی برای فعالیتهای بسیج باشد.
لزوم همدلی مجموعههای فرهنگی و ارزشمحور در بانک
سیفی با تأکید بر اینکه تمامی مجموعههای فرهنگی و ارزشی بانک از جمله بسیج، انجمن اسلامی و بخشهای فرهنگی، هدف مشترکی در ترویج اخلاق، معنویت و فرهنگ ایثار دارند، خواستار تقویت همدلی میان این گروهها شد. او تصریح کرد که اختلاف صداها در مجموعههایی که هدف واحدی دارند، مانع پیشرفت است و باید با همکاری و همراهی بیشتر، زمینه انسجام فرهنگی در بانک فراهم شود.
جهاد امروز در میدان اقتصاد است
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، جهاد امروز را در حوزه اقتصاد دانست و تأکید کرد که شبکه بانکی در خط مقدم این عرصه قرار دارد. او گفت که بانک صادرات ایران باید به عنوان یک بانک پیشرو در حل مسائل اقتصادی کشور نقشآفرینی کند و بسیج میتواند در این مسیر یاریرسان بانک باشد. سیفی از کارکنان بسیجی خواست که پیشنهادها، انتقادها و نکات اصلاحی خود را با نگاه دلسوزانه و مستقیم به مدیران منتقل کنند تا مسیر بهبود هرچه سریعتر طی شود.
در پایان مراسم، مدیرعامل بانک صادرات ایران ضمن آرزوی سلامتی و توفیق برای بسیجیان بانک، تأکید کرد که پرچم خدمت صادقانه به مردم و صیانت از ارزشهای اخلاقی باید در بانک صادرات ایران برافراشته بماند و بسیج میتواند در این مسیر نقشآفرین اصلی باشد.
