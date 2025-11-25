رضایی: تفکر مقاومت نشأت گرفته از روحیه بسیجی است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی صبح سهشنبه در نشست بصیرتی هفته بسیج در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اظهار کرد: بسیج از ابتدای تشکیل تاکنون در عرصههای مختلف نقش آفرین بوده و تأثیرگذاری بالایی را داشته است.
وی به رشادتهای بسیجیان در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و ادامه داد: بعد از دفاع مقدس نیز شاهد حضور پررنگ بسیجیان در عرصههای مختلف دفاعی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… بودهایم.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شورای نگهبان استان بوشهر با بیان اینکه غیرت ملی و غیرت دینی را در بسیج میبینیم تاکید کرد: امروز جهان و کشور بیش از گذشته نیاز به تفکر بسیجی دارد.
وی با بیان اینکه با تفکر مقاومت، روحیه و تفکر بسیجی به دستاوردهای زیادی خواهیم رسید افزود: تفکر مقاومت نشأت گرفته از روحیه بسیجی است.
رضایی تصریح کرد: امروزه اگر میخواهیم به موفقیت در زمینههای مختلف دست یابیم، باید روحیه مقاومت و تفکر مقاومتی را در خودمان تقویت کنیم و ناامید و مأیوس نشویم.
وی با اشاره به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی همواره بذر ناامیدی را میافشانند خاطرنشان کرد: امروزه راه نجات از سلطه ظالمین و شیطان بزرگ تبعیت از ولی فقیه است و باید چشممان و گوشمان به حضرت آقا باشد و قدم و قلم ما در این مسیر باشد تا گم نشویم.
