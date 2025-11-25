به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله نظری، ظهر سه شنبه در مراسم تشییع و تدفین پیکر شهید خوش نام در آموزش و پرورش گلستان با ادای احترام به شهدای اسلام، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای امنیت، سلامت، فرهنگی و بیش از ۳۶ هزار شهید دانشآموز کشور گفت: امروز همه ما هرچه داریم از برکت خون شهداست؛ امانتی که باید با صداقت و استقامت از آن پاسداری کنیم.
نظری با اشاره به وحدت ملی در جنگ ۱۲ روزه و حضور همدلانه مردم افزود: یکی از معجزات این روزها، وجود رهبر معظم انقلاب در کنار انسجام ملی است. این حضورهای پرشور مردم، معنا و پیام روشن دارد؛ ما پای انقلاب ایستادهایم.
وی با تسلیت ایام شهادت دخت نبی مکرم اسلام و تجلیل از حضور دانشآموزان در این مراسم گفت: سیره نبوی، علوی و فاطمی بهترین الگوی رفتاری برای نسل امروز است. دانشآموزان ما در همه اعصار ثابت کردهاند که برای دفاع از آرمانهای امام و انقلاب آمادهاند؛ از قهرمانان ۱۲ ساله و ۱۳ ساله دفاع مقدس گرفته تا شهید ۱۸ سالهای که امروز نام و یادش الهامبخش جوانان است.
مدیرکل آموزشوپرورش گلستان با تاکید بر نقش فرهنگیان گفت: معلمان و دانشآموزان خط مقدم جهادِ تعلیم و تربیت هستند. توصیه همیشگی شهدای ما و تأکید رهبر معظم انقلاب این است که کلاس درس، سنگر اصلی ساخت آینده کشور است؛ علمی که با دین پیوند بخورد، قدرت و عظمت یک ملت را تضمین میکند.
وی با تقدیر از حضور معنادار مردم در پنج روز میزبانی استان از شهدای گمنام افزود: شهدا با نام و بینام، صدایشان جهانی است و اجتماع امروز مردم، ادامه همان انسجامی است که دشمنان را به هراس میاندازد. ما با عهدی که با شهدا بستهایم، ثابت میکنیم که برای سربازی رهبر معظم انقلاب و اعتلای ایران اسلامی ایستادهایم.
نظری از فرهنگیان، دانشآموزان و مردم گلستان بهویژه شهروندان گرگان که طی پنج روز فضای مدارس و شهر را معطر به حضور شهدا کردند قدردانی کرد و گفت: امیدوارم به برکت خون شهدا و با همدلی مردم، بتوانیم مسیر نورانی آنان را ادامه دهیم و دل رهبر عزیزمان را شاد کنیم.
گرگان-مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: نسل امروز همچون نوجوانان قهرمان دفاع مقدس، آماده دفاع از آرمانهای انقلاب هستند و یاد شهیدان الهامبخش مسیر آینده است.
به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله نظری، ظهر سه شنبه در مراسم تشییع و تدفین پیکر شهید خوش نام در آموزش و پرورش گلستان با ادای احترام به شهدای اسلام، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای امنیت، سلامت، فرهنگی و بیش از ۳۶ هزار شهید دانشآموز کشور گفت: امروز همه ما هرچه داریم از برکت خون شهداست؛ امانتی که باید با صداقت و استقامت از آن پاسداری کنیم.
نظر شما