۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۹

آغاز مراسم تشییع ۱۲ شهید گمنام در اصفهان

اصفهان - مراسم تشییع ۱۲ شهید گمنام در اصفهان همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در میدان بزرگمهر آغاز شد.

کد خبر 6666492

