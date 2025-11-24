https://mehrnews.com/x39GyS ۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۹ کد خبر 6666492 استانها اصفهان استانها اصفهان ۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۹ آغاز مراسم تشییع ۱۲ شهید گمنام در اصفهان اصفهان - مراسم تشییع ۱۲ شهید گمنام در اصفهان همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در میدان بزرگمهر آغاز شد. دریافت 46 MB کد خبر 6666492 کپی شد مطالب مرتبط جزئیات تشییع کاروان اهالی بهشت در اصفهان اعلام شد+ جدول ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به گلستان شهدای اصفهان تشییع لالههای گمنام در اصفهان بدرقه شهدای گمنام توسط مادران اصفهانی در روز شهادت حضرت زهرا(س) سمنان در «سوگ مادر» شهدایی شد؛ روایت مشایعت ۸ لاله عاشق حضور گسترده مردم اصفهان در مراسم تشییع شهدای امنیت اجتماع مردم اصفهان برای تشییع ۱۲ شهید گمنام تصاویر هوایی از مراسم تشییع شهدای مدافع امنیت در اصفهان برچسبها اصفهان مراسم تشییع تشییع شهدای گمنام
