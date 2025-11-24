https://mehrnews.com/x39GGY ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷ کد خبر 6666791 استانها اصفهان استانها اصفهان ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷ ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به گلستان شهدای اصفهان اصفهان - پیکرهای مطهر ۱۲ شهید گمنام در میان خیل عظیم جمعیت وارد گلستان شهدا شد. دریافت 35 MB فیلم: خدیجه نادری کد خبر 6666791 کپی شد مطالب مرتبط آغاز مراسم تشییع ۱۲ شهید گمنام در اصفهان عزاداری روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در اردستان ورود پیکر شهدای گمنام به میدان بزرگمهر بدرقه شهدای گمنام توسط مادران اصفهانی در روز شهادت حضرت زهرا(س) برچسبها شهید گمنام اصفهان ایام فاطمیه
