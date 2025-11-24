همزمان باسالروز شهادت حضرت زهرا (س)۲ شهید گمنام در زنجان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهر زنجان امروز میزبان پیکرهای مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس است؛ پیکرهایی که هفته گذشته وارد استان شده و در حسینیه ثارالله مورد استقبال گرم مردم شهیدپرور زنجان قرار گرفتند. مراسم‌های ویژه عزاداری نیز طی این مدت در این مکان برگزار شد.

صبح امروز، پایتخت شور و شعور حسینی غرق در اندوه و معنویت شده و مردم زنجان با حضور گسترده در آئین‌های عزاداری، ارادت خود به بانوی دو عالم را در کنار بدرقه پیکرهای مطهر شهدا ابراز کردند. فضای شهر از ابتدای روز رنگ عزا به خود گرفت؛ بیرق‌های سیاه بر سردر خانه‌ها و کوچه‌ها برافراشته شد و نوای مرثیه از مساجد و حسینیه‌ها در سطح شهر طنین انداخت.

آئین تشییع دو شهید گمنام از مقابل مسجد جامع آغاز شد و عزاداران همراه با هیئت فاطمیون و با نوای مرثیه، پیکرهای مطهر را بر دستان خود تشییع کردند. قرار است آئین تدفین یکی از این شهدا ظهر امروز در محوطه صدا و سیمای مرکز زنجان انجام شود.

در این روز، کوچه‌ها، خیابان‌ها و حتی روستاهای دوردست استان چهره عزادار به خود گرفته‌اند. هر خانه و محله نشانی از اندوه دارد و سکوت آمیخته با نوای مرثیه، حال و هوای خاصی به شهر بخشیده است. زنجان یکپارچه در سوگ بانوی دو عالم نشسته و در هر نقطه از شهر، از بازار سنتی تا محلات قدیمی، جلوه‌هایی از ارادت مردم به حضرت زهرا (س) دیده می‌شود.

همزمان، سوگواره «یاس نبوی» نیز با حضور هیئت‌های شاخص در امامزادگان و بقاع متبرکه استان برگزار است و این اماکن مذهبی به کانون اجتماع عاشقان اهل‌بیت (ع) تبدیل شده‌اند.