وداع مردم همدان با فرزندان گمنام وطن در سایه اشک «یا زهرا»

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در روزی که دل‌های مؤمنان، سوگوار یاد و نام بانوی بی‌همتای عالم، حضرت فاطمه زهرا (س)، مادر پهلو شکسته و شهید ولایت است،

خیابان‌ها و کوی و برزن استان همدان، غرق در عطر خون شهیدان و اشک چشم عاشقان شد. بار دیگر، پیکرهای مطهر شهیدانی که نام و نشان دنیایی‌شان برای همیشه گمنام مانده اما هویتشان در آسمان ثبت است، بر دستان امت حزب‌الله تشییع شد تا نشان دهند مسیر دفاع از حق و ولایت همچنان ادامه دارد.

از صبح امروز، مراسم‌های همزمان در شهر همدان، شهرستان فامنین و شهر کرفس حال برگزاری است، مراسمی که نه‌تنها جلوه‌ای باشکوه از وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب بود بلکه با حال و هوای معنوی فاطمیه، غم غربت و مظلومیت با غرور ملی و حماسی آمیخته است.

همدان؛ وداع در میدان امام خمینی (ره)

در مرکز استان، از نخستین ساعات صبح، مردم در میدان امام خمینی (ره) گرد آمدند. نوای مداحان با ذکر مصائب حضرت زهرا (س) به گوش می‌رسید و اشک‌های مادران و جوانان با شعار «لبیک یا زهراء» همراه شده بود. پیکرهای پاک شهدای گمنام، پوشیده در پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی، بر فراز دستان مردم به سمت گلزار شهدای همدان حرکت داده شد. حضور مسئولان استانی، روحانیون، بسیجیان و خانواده‌های شهدا، فضای مراسم را به صحنه‌ای کم‌نظیر از همبستگی و ایمان بدل کرده بود.

فامنین؛ آرام گرفتن شهید در سیل جمعیت

در شهرستان فامنین، خیابان‌های فامنین میزبان سیل جمعیتی است که با صلوات و نوحه‌های فاطمی، پیکر شهید گمنام را بدرقه می‌کردند.

پس از اقامه نماز توسط امام جمعه شهرستان، پیکرها در میان اشک و ناله‌هایی با یاد غربت حضرت زهرا (س) در یادمان شهدا آرام خواهد گرفت.

کرفس؛ بدرقه یک شهید در حسینیه اعظم

مردم شهر کرفس نیز صبح امروز، از حسینیه اعظم تا گلزار شهدا، مسیر تشییع یک شهید گمنام را پیمودند. حضور نوجوانان و دانش‌آموزان با پرچم‌های یا زهرا (س)، جلوه‌ای خاص به مراسم داد. مسیر تشییع، آمیخته به نوای مداحی‌هایی بود که روایت مظلومیت حضرت فاطمه (س) را با شجاعت و غیرت شهیدان پیوند می‌داد.

سخنرانان حاضر در این آئین‌ها، با تأکید بر اینکه شهدای بی‌نام و نشان امروز، ادامه‌دهندگان راه ولایت و حق‌طلبی فاطمی هستند، از مردم خواستند در حفظ ارزش‌های انقلاب و ادامه مسیر مقاومت، همانند شهدا پایدار بمانند. مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران و فرماندهان سپاه، حضور گسترده مردم را نماد قدرشناسی ملت از ایثارگری‌ها خواندند.

امروز، استان همدان بار دیگر ثابت کرد که حافظه تاریخی این سرزمین، هرگز مجاهدت فرزندانش را فراموش نمی‌کند. در روز شهادت مادر پهلو شکسته، پاره‌های تن این ملت روی دستان مردم خداجوی همدان تشییع شد، چونان خورشیدی، مسیر ایمان و آزادی را برای نسل‌های آینده روشن نگه خواهد داشت.