سید عدنان طاهری کارگردان مستند کوتاه «هوران» با اشاره به آغاز ساخت این مستند از تابستان ۱۴۰۳ به خبرنگار مهر گفت: من بچه خوزستانم؛ بچه نخل و تالاب. مردم این سرزمین روزگاری از شادی، نعمت و سفرهای پر از برکت برخوردار بودند. امروز اما لبخندها کم شده و سفرها کوچک چون منابع اصلی زندگی مردم یعنی تالابها، رودخانهها و نخلستانها در حال از بین رفتن هستند.
این کارگردان تاکید کرد: احساس کردم حداقل کاری که از دستم برمیآید این است که صدای این مردم را به گوش مسئولان برسانم؛ هرچند هنوز هم مطمئن نیستم گوش شنوایی باشد.
طاهری با اشاره به سختی های تولید این مستند یادآور شد: کار در تالاب و گرمای ۵۰ درجه خوزستان سختی را چندین برابر کرد و همچنین تصویربرداری از ماهیگیران غیرقانونی که با دستگاهای برق صید میکردند خطرات جدی برای کادر تصویر داشت. لوکیشنهای متعددی که در فصول مختلف سال از آنها تصویر میگرفتیم سبب استهلاک تجهیزات و حتی خرابی آنها میشد.
وی با اشاره به این که فیلم «هوران» متقاضی نمایش در نوزدهمین دوره از جشنواره «سینماحقیقت» است، ادامه داد: سعی کردیم فیلم در تمام زمینهها متمایز باشد از جمله فیلمبرداری زیبا و متنوع به شکل هوایی، زیرآب و ...، تدوین خوب با ریتم متناسب با موضوع، نریشین احساسی و عاشقانه شخص اول تالاب که سبب ارتباط خوب با مخاطب می شود، تحقیق و پژوهش دقیق و میدانی و ترکیب صداها و صداگذاری دقیق که جلوه خاصی به تصاویر داده است.
این کارگردان مستند معتقد است فیلم خوب باید روح و قلب مخاطب را لمس کند و واقعیتها را از زاویهای مختلف و متفاوت به مخاطب نشان دهد، دید جدیدی به مخاطب ارائه و معلوماتی به داشتههای بیننده اضافه کند.
طاهری در پایان با اشاره به برنامهریزی عوامل برای معرفی و اکران فیلم بعد از جشنواره بیان کرد: انشاءالله برنامه ریزی مناسبی برای اکران فیلم در جشنوارههای داخلی و خارجی دارم که امیدوارم عملی شود.
عوامل تولید مستند کوتاه «هوران» عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: سیدعدنان طاهری، فیلمبرداری، تصویر هوایی: جمیل عاشوری، مجید شهبازی، تدوین و صداگذاری و ترکیب صدا: میلاد فرهانیان، دستیار تصویر: سعد شیخانی، اصلاح رنگ و نور، پوستر و تیزر: جمیل عاشوری، مشاور کارگردان: حبیب علوانی، تولید: هاشم عساکره، مهدی سعدونی، فلاح حردانی، عکاس: محمدعلی بالدی.
