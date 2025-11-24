https://mehrnews.com/x39Gzr ۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۶ کد خبر 6666519 استانها اصفهان استانها اصفهان ۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۶ ورود پیکر شهدای گمنام به میدان بزرگمهر اصفهان - پیکرهای مطهر ۱۲ شهید گمنام در میان خیل جمعیت به میدان بزرگمهر وارد شد. دریافت 34 MB کد خبر 6666519 کپی شد مطالب مرتبط سردار رضایی:ملت ایران با فرهنگ ایثار و شهادت در برابر دشمن ایستاده است اجتماع مردم اصفهان برای تشییع ۱۲ شهید گمنام ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به گلستان شهدای اصفهان عزاداری روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در اردستان بدرقه شهدای گمنام توسط مادران اصفهانی در روز شهادت حضرت زهرا(س) برچسبها شهدای گمنام تشییع و خاکسپاری شهید گمنام اصفهان
