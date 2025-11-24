  1. استانها
۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۶

ورود پیکر شهدای گمنام به میدان بزرگمهر

اصفهان - پیکرهای مطهر ۱۲ شهید گمنام در میان خیل جمعیت به میدان بزرگمهر وارد شد.

