سردار رضایی:ملت ایران با فرهنگ ایثار و شهادت در برابر دشمن ایستاده است

سنندج- فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت، هرگز در برابر تهدیدات دشمن کوتاه نخواهند آمد و مسیر انقلاب اسلامی را با قدرت ادامه خواهند داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی صبح دوشنبه در مراسم تشییع پیکر شهید گمنام در میدان آزادی سنندج ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، پیام استقامت و پایداری ملت ایران در برابر دشمنان را بار دیگر تکرار کرد.

سردار رضایی در سخنانی با بیان اینکه شهدا نماد عزت، غیرت و ایثار ملت ایران هستند، گفت: این شهدا با فدای جان خود در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و در مقابل دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم، نشان دادند که مردم ایران همواره در سخت‌ترین شرایط نیز با تکیه بر ایمان به وعده‌های الهی، پیروز خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت از ارزش‌های اساسی انقلاب اسلامی است، افزود: ملت ایران امروز نیز با همان روحیه و فرهنگ بسیجی، در برابر تهدیدات استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی ایستاده است.

وی تصریح کرد: همانطور که در جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان دادند، دشمنان نتوانستند ملت ایران را از پا درآورند. حتی با وجود موشک‌های دشمن، نیروهای ما همچنان استوار ایستاده و مقاومت کردند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به رشادت‌های شهدای کردستان در دوران جنگ تحمیلی، بیان کرد: شهدای استان کردستان که در دوران دفاع مقدس در برابر دشمنان جنگیدند و جان خود را فدای کشور کردند، امروز با افتخار در میان ما قرار دارند.

وی اضافه کرد: این شهدای عزیز با جانفشانی‌های خود مرزهای این کشور را محافظت کردند و امروز نیز این شهدای جدید، با همان روحیه ایثار و فداکاری، یادآور حماسه‌های بزرگی هستند که در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شده است.

سردار رضایی همچنین با تاکید بر وحدت ملی و انسجام داخلی، افزود: ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و همدلی هستیم. باید مراقب باشیم که هیچ‌گاه اجازه ندهیم دشمنان از اختلافات داخلی بهره‌برداری کنند و این شهدا به ما یاد داده‌اند که تنها در سایه وحدت و انسجام می‌توان در برابر تهدیدات خارجی ایستادگی کرد.

وی ضمن اشاره به بی‌اعتباری تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: مردم ایران به خوبی می‌دانند که پیروزی نهایی از آن ماست و این رژیم‌ها به‌خوبی آگاهند که نمی‌توانند اراده ملت ایران را شکست دهند و امروز همه ما باید در کنار هم، مسیر شهدا را ادامه دهیم و اجازه ندهیم که خون آنان پایمال شود.

در پایان این مراسم، مردم استان کردستان با حضور خود در تشییع پیکر شهدای تازه تفحص‌شده، با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای عزیز تجدید میثاق کردند و ضمن اعلام حمایت از نظام اسلامی، بر ادامه مسیر مقاومت و پایداری تاکید کردند.

