سردار رضایی:ملت ایران با فرهنگ ایثار و شهادت در برابر دشمن ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی صبح دوشنبه در مراسم تشییع پیکر شهید گمنام در میدان آزادی سنندج ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، پیام استقامت و پایداری ملت ایران در برابر دشمنان را بار دیگر تکرار کرد.
سردار رضایی در سخنانی با بیان اینکه شهدا نماد عزت، غیرت و ایثار ملت ایران هستند، گفت: این شهدا با فدای جان خود در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و در مقابل دشمنان قسمخورده این مرز و بوم، نشان دادند که مردم ایران همواره در سختترین شرایط نیز با تکیه بر ایمان به وعدههای الهی، پیروز خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت از ارزشهای اساسی انقلاب اسلامی است، افزود: ملت ایران امروز نیز با همان روحیه و فرهنگ بسیجی، در برابر تهدیدات استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی ایستاده است.
وی تصریح کرد: همانطور که در جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان دادند، دشمنان نتوانستند ملت ایران را از پا درآورند. حتی با وجود موشکهای دشمن، نیروهای ما همچنان استوار ایستاده و مقاومت کردند.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به رشادتهای شهدای کردستان در دوران جنگ تحمیلی، بیان کرد: شهدای استان کردستان که در دوران دفاع مقدس در برابر دشمنان جنگیدند و جان خود را فدای کشور کردند، امروز با افتخار در میان ما قرار دارند.
وی اضافه کرد: این شهدای عزیز با جانفشانیهای خود مرزهای این کشور را محافظت کردند و امروز نیز این شهدای جدید، با همان روحیه ایثار و فداکاری، یادآور حماسههای بزرگی هستند که در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شده است.
سردار رضایی همچنین با تاکید بر وحدت ملی و انسجام داخلی، افزود: ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و همدلی هستیم. باید مراقب باشیم که هیچگاه اجازه ندهیم دشمنان از اختلافات داخلی بهرهبرداری کنند و این شهدا به ما یاد دادهاند که تنها در سایه وحدت و انسجام میتوان در برابر تهدیدات خارجی ایستادگی کرد.
وی ضمن اشاره به بیاعتباری تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: مردم ایران به خوبی میدانند که پیروزی نهایی از آن ماست و این رژیمها بهخوبی آگاهند که نمیتوانند اراده ملت ایران را شکست دهند و امروز همه ما باید در کنار هم، مسیر شهدا را ادامه دهیم و اجازه ندهیم که خون آنان پایمال شود.
در پایان این مراسم، مردم استان کردستان با حضور خود در تشییع پیکر شهدای تازه تفحصشده، با آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدای عزیز تجدید میثاق کردند و ضمن اعلام حمایت از نظام اسلامی، بر ادامه مسیر مقاومت و پایداری تاکید کردند.
