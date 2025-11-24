آیین تشییع ۷ شهید گمنام دفاع مقدس در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، پیکرهای مطهر ۷ شهید گمنام دفاع مقدس با حضور گسترده مردم مؤمن و عزادار کرمانشاه تشییع شد.
مراسم از ساعت ۱۰ صبح با حرکت دستههای عزاداری و هیئات مذهبی از میدان انقلاب اسلامی آغاز شده و عزاداران در مسیر تعیینشده، پیکرهای مطهر این شهیدان والامقام را تا مسجد جامع کرمانشاه همراهی خواهند کرد.
اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، رزمندگان دوران دفاع مقدس، گروههای بسیجی و خادمان مساجد و هیئات مذهبی در این آئین حضور دارند. فضای شهر کرمانشاه نیز همزمان با این مراسم حال و هوای عزا و گرامیداشت فرهنگ ایثار و شهادت به خود گرفته است.
پس از برگزاری مراسم تشییع، پیکرهای این ۷ شهید گمنام برای تدفین در نقاط تعیینشده در سطح استان منتقل میشوند تا بهعنوان مشعلهای هویت و مقاومت، یادگاری ماندگار برای نسل امروز و فردا باشند.
مراسم تشییع شهدا در کرمانشاه هر ساله با حضور گسترده مردم این دیار برگزار میشود و امسال نیز با توجه به تقارن با ایام فاطمیه، پیشبینی میشود حالوهوای خاصی به این مراسم ببخشد.
