سرهنگ غلامرضا فلاحی در گفتگو با مهر بیان کرد: از ۲۶ دیماه، استان خراسان جنوبی میزبان پیکرهای مطهر شهدای گمنام بوده و در بیش از ۲۰ نقطه استان آیینهای وداع و تشییع برگزار شده است.
وی با بیان اینکه شب گذشته آیین وداع با شهدای گمنام و سردار گمنام استان در «کفالشهدا» برگزار شده است، افزود: مردم خراسان جنوبی در تمام نقاط استان با اخلاص، شهیدپروری و ولایتمداری خود بار دیگر پیوند عاطفی و معنویشان با فرهنگ ایثار و شهادت را نشان دادند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی اضافه کرد: امروز همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در سراسر کشور آیین تشییع ۳۰۰ پیکر مطهر شهدا برگزار خواهد شد و در بیرجند نیز ۶ پیکر مطهر شهدا تشییع میشود.
به گفته فلاحی، مراسم تشییع در بیرجند ساعت ۸:۳۰ صبح از مقابل کفالشهدا واقع در خیابان آیتالله مدرس بالاتر از میدان شهید بهشتی آغاز شده و مسیر مراسم تا میدان ابوذر ادامه خواهد داشت.
وی از هیئات مذهبی، تشکلها، نیروهای مسلح و عموم مردم استان دعوت کرد در این مراسم معنوی حضوری پرشور داشته باشند.
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