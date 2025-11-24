  1. استانها
بابلی: فاطمیه یادآور مسیر شهدا و گفتمان عزت و ولایت‌مداری است

کرمانشاه- رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به هم‌زمانی ایام فاطمیه با تشییع پیکر هفت شهید گمنام، بر ضرورت پاسداری از آرمان‌های انقلاب و ادامه راه شهدا تأکید کرد.

صدراله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور شبکه نظارت و کارکنان این دفتر در آئین تشییع پیکر مطهر هفت شهید گمنام دفاع مقدس، اظهار داشت: شهدا گنج‌های ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی هستند که نه تنها متعلق به خانواده‌های معظم شهدا بلکه سرمایه تمام مردم ایران‌اند و همه آحاد جامعه میراث‌دار خون مطهر آنان محسوب می‌شوند.

وی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: وصیتنامه سیاسی الهی شهدا بر صیانت از تمامیت ارضی کشور، حراست از حریم ولایت فقیه و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید دارد و همه ما باید با روحیه و تفکر بسیجی، که نماد عزم و اراده شهیدان بود، در این مسیر گام برداریم.

بابلی با بیان اینکه عزت، اقتدار ملی، ولایت‌مداری، استکبارستیزی و زمان‌شناسی بخش‌های جدایی‌ناپذیر از گفتمان ماندگار شهداست، افزود: خوشبختانه این تفکر امروز در منظومه فکری مردم قدرشناس و ولایتمدار ایران اسلامی جای گرفته و دشمنان باید بدانند این ملت با اتحاد مقدس و روحیه بسیجی مدافع واقعی انقلاب اسلامی و خون مطهر شهداست.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان کرمانشاه همچنین به شرایط منطقه اشاره کرد و ادامه داد: ملت ایران در چهل‌وهفت سال گذشته و حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر نظام استکباری و رژیم صهیونیستی نیز نشان دادند که در مسیر مقاومت ثابت‌قدم‌اند و صلابت و استواری خود را به جهانیان اثبات کرده‌اند.

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم کرمانشاه در تشییع شهدای گمنام خاطرنشان کرد: در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور کرمانشاه به تعبیر رهبر معظم انقلاب، سینه ستبر ایران اسلامی با حضوری کم‌نظیر پیکر مطهر هفت شهید خوشنام را تشییع کردند و این مشارکت باشکوه شایسته قدردانی است.

