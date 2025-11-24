به گزارش خبرگزاری مهر، ثریا سیدزاده، مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با اعلام این خبر گفت: در اجرای بند «ز» ماده ۸۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تهیه «نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری‌ها» به‌عنوان یکی از تکالیف قانونی در دستور کار قرار گرفته است.

بر همین اساس، پیش‌نویس این نظام جامع که تمامی حوزه‌های اداری، استخدامی، ارزیابی عملکرد، آموزش، انتصابات و سایر موضوعات مرتبط با منابع انسانی شهرداری‌ها را پوشش می‌دهد، از سال گذشته با همکاری کارگروه‌های تخصصی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان مجرب شهرداری‌ها و متخصصان حوزه اداری و استخدامی تهیه شده و اکنون در مسیر تصویب نهایی قرار دارد.

وی افزود: جلسه اخیر با حضور ناظر اجرایی تکالیف برنامه هفتم در وزارت کشور، دبیر و نماینده مجمع کلان‌شهرهای کشور، نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان دفتر نوسازی و تحول اداری برگزار شد.

در این نشست، نکات و ملاحظات اعضا مورد بررسی قرار گرفت و بر اصول حاکم بر نظام پیشنهادی، از جمله جامعیت، تسهیل‌گری، امکان نظارت و قابلیت اجرا، تأکید شد. همچنین مقرر گردید مستندات قانونی تکمیلی تهیه و نسخه اصلاح‌شده پیش‌نویس ظرف یک هفته در اختیار اعضا قرار گیرد و جلسات بررسی ادامه یابد.

سیدزاده با اشاره به وجود برخی موانع و محدودیت‌های قانونی اظهار کرد: با وجود چالش‌های موجود، این سازمان با هدف بهینه‌سازی نظام پرداخت حقوق و مزایا، ساماندهی نیروی انسانی و بهبود وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری‌ها، تمام تلاش خود را برای تدوین یک نظام جامع، کارآمد و پاسخ‌گو به نیازهای جاری شهرداری‌ها به کار گرفته است و تحقق این هدف مستلزم همراهی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط است.

به گفته مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، پس از نهایی شدن اصلاحات، پیش‌نویس «نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری‌ها» برای بررسی و تصویب به کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی هیأت دولت ارائه خواهد شد.