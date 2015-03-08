۷۰درصد از نیروهای شهرداری های کشور دیپلم به پایین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آبادی شامگاه شنبه در نشست با شهرداران استان بوشهر اظهار داشت: هم اکنون شهرداری ها یکی از جدی‌ترین دستگاه‌های اجرایی خدمات‌دهنده به مردم هستند که با وجود همه محدودیت‌های موجود و همه مشکلاتی که بر سر راه آنها وجود دارد در راه انجام این مسئولیت تلاش می کنند.

وی با بیان اینکه شهرداران، پیشانی خدمات به مردم هستند، تصریح کرد: در حال حاضر دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور وضعیت مطلوبی ندارد.

مديركل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود، نیاز به کارهای جدی و اورژانسی است تا در زمان کوتاهی به حل مشکلات دست یابیم.

۲۰۰ هزار نفر از استخدامی شهرداری‌ها وضعیت استخدامی نامشخصی دارند

حسن آبادی با اشاره به اینکه از مجموع شاغلان شهرداری ها، ۲۰۰ هزار نفر از آنها وضعیت استخدامی نامشخصی دارند، افزود: هم اینک برای هر پست سازمانی، نزدیک به پنج نفر در شهرداری ها مشغول به کار هستند.

وی اضافه کرد: این وضعیت، سبب شده است که اکثر منابع مالی شهرداری ها به منظور پرداخت اعتبارات جاری و حقوق پرسنل هزینه شود.

مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهياری هاي كشور با بیان اینکه سیستم ارائه خدمات شهرداری ها قدیمی و فرآیندها، منسوخ شده است، ادامه داد: وضعیت ICT در شهرداری ها در حداقل ممکن قرار دارد.

طراحی برنامه نوسازی و مدیریت در نظام اداری شهرداری‌ها

حسن آبادی بیان داشت: برای حل این معضلات، برنامه ای تحت عنوان نوسازی و مدیریت در نظام اداری شهرداری ها طراحی کرده‌ایم که در آن سعی شده است به صورت همه جانبه به مشکلات شهرداری ها نگریسته شود.

وی افزود: اگر به جای پرداختن به علت، به معلول بپردازیم نه تنها مشکلات حل نمی شوند بلکه فرصت اصلاح نیز از دست می رود.

مديركل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور از طراحی کتابی با نام «نقشه راه و تحول مدیریت و نظام شهرداری کشور» توسط این دفتر خبر داد و اضافه کرد: برنامه های عملیاتی ما در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و همچنین راه‌های دستیابی شهرداری‌ها به قوانین مرتبط با مشکلات حوزه شان در آن ترسیم شده است.

حسن آبادی با بیان اینکه افق چشم انداز ۱۴۰۴ شهرداری ها در ابعاد مختلف در این کتاب آمده است افزود: طبق این برنامه ریزی، شهرداری ها باید از سازمان مداخله گر و بزرگ فعلی به سازمان کارآمد، کوچک و تحول گر تبدیل شوند.

وی اضافه کرد: در مجموع ۱۷ طرح و ۶۸ پروژه تا پایان سال ۱۳۹۴ پیش بینی کرده‌ایم که با انجام آنها، به تحقق سیاست‌های سازمان نزدیک می‌شویم.

جذب نیرو در شهرداری‌ها شهریور هر سال انجام می‌شود

مديركل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور بیان داشت: برای هر یک از برنامه های این کتاب، یک هدف راهبردی نوشته شده و ذیل هر برنامه سیاست های کلی طراحی شده است که نشات گرفته از سیاست های اصلاح نظام اداری مقام معظم رهبری هستند.

حسن آبادی اظهار داشت: شهرداری های سراسر کشور، مشمول قانون استخدام کشوری هستند و تمام مقرراتی که در این قانون آمده است در مورد شهرداری ها صدق می کند.

وی افزود: طبق آئین نامه تعیین شده، جذب نیرو در شهرداری ها شهریور هر سال به صورت همزمان در سراسر کشور و از طریق آزمون انجام می شود.

مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور گفت: شهرداری‌ها از لحاظ حقوق و دستمزد، مشمول پرداخت هماهنگ هستند ضمن اینکه برای پرداخت حقوق و دستمزد شهرداران تابع قانون هیات وزیران هستیم.

مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: ۳۰۰ هزار نفر نیرو در شهرداری های سراسر کشور مشغول به کار هستند که مدرک تحصیلی ۷۰درصد آنها، دیپلم و یا زیر دیپلم است.