آنروا اعلام کرد: برپایی ۳۳۰ کلاس درس موقت در غزه بدون امکانات پایه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که ۳۳۰ فضای آموزشی موقت در ۵۹ پناهگاه در نوار غزه ایجاد شده است.

آنروا تاکید کرد که این فضاها، بدون تجهیزات آموزشی و امکانات پایه، خدمات آموزشی را برای بیش از ۴۴ هزار کودک فراهم می‌کنند.

از سوی دیگر آژانس امدادرسانی و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) از تداوم سیاست گرسنه‌سازی ساختاری در نوار غزه و تشدید بحران‌های انسانی در سایه کمبود شدید منابع مالی خبر داد.

عدنان ابو حسنه، مشاور رسانه‌ای آنروا، اعلام کرد که بحران غذا، علاوه بر مشکلات گسترده در بخش‌های آموزش، سلامت و تأمین مالی، به طور همزمان میلیون‌ها آواره فلسطینی در غزه، کرانه باختری، سوریه، لبنان و اردن را تحت تأثیر قرار داده است.

او با بیان اینکه فشارهای رژیم صهیونیستی و محدودیت‌های اعمال شده علیه فعالیت‌های این سازمان، وضعیت را به مرز فروپاشی رسانده، تأکید کرد: قانون ممنوعیت فعالیت آنروا و سایر اقدامات محدود کننده، کسری بودجه‌ای سنگین برجا گذاشته که تا پایان سه ماهه نخست سال آینده به حدود ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

به گفته ابو حسنه، این کسری مالی به طور مستقیم بر توانایی سازمان در پرداخت حقوق بیش از ۳۰ هزار کارمند خود در مناطق مختلف عملیات اثر گذاشته است.