سازمان ملل مأموریت «آنروا» را برای ۳ سال دیگر تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد شامگاه جمعه با اکثریت قاطع آرا، مأموریت آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را به مدت ۳ سال دیگر تمدید کرد.
فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آنروا، در واکنش به این تصمیم گفت: این رأی گسترده بازتابی از همبستگی جهانی با آوارگان فلسطینی و تأکید بر مسئولیت جامعه بینالمللی در قبال نیازهای انسانی و توسعهای آنان است، تا زمانی که راهحلی عادلانه و پایدار برای رنج چند دههایشان به دست آید.
به گفته او، ۱۵۱ کشور به تمدید مأموریت رأی مثبت دادند، در حالی که ۱۰ کشور مخالفت کردند.
لازارینی تأکید کرد که اکنون باید این حمایت سیاسی به تعهد مالی واقعی تبدیل شود تا منابع لازم برای ادامه فعالیتهای آژانس بدون وقفه فراهم گردد.
او افزود: آنروا برای حمایت و کمک به آوارگان فلسطینی تا زمان دستیابی به راهحل سیاسی ایجاد شد. اما چون این راهحل هنوز وجود ندارد، آوارگان همچنان آوارهاند. سرمایهگذاری در صلح تنها راه پایان دادن به وضعیتی است که قرار بود موقت باشد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که آنروا با فشارهای مالی بیسابقه و افزایش نیازهای انسانی میان آوارگان فلسطینی روبهرو است.
آنروا در سال ۱۹۴۹ بهدنبال آوارگی گسترده فلسطینیان در جنگ ۱۹۴۸ تأسیس شد و از سال ۱۹۵۰ فعالیت خود را آغاز کرد. این آژانس خدمات آموزشی، بهداشتی و امدادی را در پنج منطقه عملیاتی شامل اردن، لبنان، سوریه، کرانه باختری و نوار غزه ارائه میدهد و بودجه آن عمدتاً از کمکهای داوطلبانه کشورهای عضو تأمین میشود.
از آغاز جنگ ویرانگر رژیم اسرائیل علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، حملات سیاسی و رسانهای علیه آنروا شدت گرفته است.
کنست (پارلمان) رژیم اسرائیل در سال ۲۰۲۴ قانونی تصویب کرد که فعالیت این آژانس را در داخل اراضی اشغالی ممنوع میکند.
همزمان، آمریکا و برخی کشورهای کمک کننده اصلی نیز بودجه آن را به بهانه «تحقیقات امنیتی» درباره مشارکت برخی کارکنان در حمله ۷ اکتبر متوقف کردند.
با وجود این فشارها، آنروا همچنان در غزه، کرانه باختری (از جمله قدس شرقی)، اردن، لبنان و سوریه فعال است و خدمات آموزشی، بهداشتی، اجتماعی و حمایتی از کودکان و زیرساختهای اردوگاهها را ارائه میدهد و همچنین برنامههای وامهای خرد و کمکهای اضطراری را اجرا میکند.
نظر شما