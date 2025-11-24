https://mehrnews.com/x39GBQ ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲ کد خبر 6666588 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲ پیکر شهدای گمنام بر شانههای مردم تبریز تبریز- مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام دفاع مقدس صبح دوشنبه در تبریز برگزار شد. دریافت 13 MB کد خبر 6666588 کپی شد مطالب مرتبط حضور باشکوه مردم تبریز در مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در تبریز تشییع باشکوه پیکر مطهر شهدای گمنام در تبریز اقامه نماز بر پیکر مطهر شهدای گمنام به امامت حجت الاسلام مطهری اصل آغاز مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام در تبریز همزمان با سراسر کشور حرکت کاروان خودرویی حامل شهدای گمنام به سمت معراج شهدای تهران جزئیات پایان محدودیتهای ترافیکی مراسم تشییع شهدای گمنام تهران برچسبها یادواره شهدا شهدا تبریز بسیج، مردم و اقتدار ملی
نظر شما