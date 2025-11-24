  1. استانها
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

حضور باشکوه مردم تبریز در مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام

تبریز-مردم تبریز امروز باحضور باشکوه خود شهدای گمنام را روانه منزل ابدی کردند.

